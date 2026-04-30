Sergi Carbonell publica 'Svara', un disc de piano solo que s'inspira en els volcans
El disc del músic i compositor de Txarango se centra en la vibració com a origen del so
El pianista i compositor Sergi Carbonell ha publicat 'Svara' (Halley Records), el seu cinquè treball de piano solo. Conegut per la seva trajectòria com a músic i compositor de Txarango, cantautor i pianista, Carbonell se centra en aquest treball en la vibració com a origen del so. El títol del disc remet a un concepte del sànscrit que significa nota, vibració, so essencial. 'Svara', ha explicat el segell, neix de la intuïció que aquesta vibració també existeix a la Terra i que dins dels volcans "hi ha una música adormida". El disc reuneix quinze peces per a piano, cadascuna dedicada a un volcà diferent.
L’enregistrament de 'Svara' es va dur a terme a Tenerife, a les faldes del Teide, en un entorn allunyat d’un estudi convencional. El piano es va situar en un espai domèstic. Aquesta aproximació permet que la música es desenvolupi amb naturalitat, integrant-hi elements de l’entorn com el cant dels ocells, els cruixits de la fusta o la respiració mateixa de l’espai.
Així mateix, un altre element definitori del disc és l’ús del pedal de feltre, que "modifica el timbre del piano i en suavitza l’atac, generant una sonoritat més velada i introspectiva".
