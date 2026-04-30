Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florsbarri de la Font de la Pólvoraocupes GironaFestival PereladaGabriel Rufiánlloguers GironaRosa PeralEsteban Andrada
instagramlinkedin

Sergi Carbonell publica 'Svara', un disc de piano solo que s'inspira en els volcans

El disc del músic i compositor de Txarango se centra en la vibració com a origen del so

Sergi Carbonell, teclista de Txarango, autor del disc 'Ubuntu'

Sergi Carbonell, teclista de Txarango, autor del disc 'Ubuntu' / Ona Vilar

ACN

ACN

Barcelona

El pianista i compositor Sergi Carbonell ha publicat 'Svara' (Halley Records), el seu cinquè treball de piano solo. Conegut per la seva trajectòria com a músic i compositor de Txarango, cantautor i pianista, Carbonell se centra en aquest treball en la vibració com a origen del so. El títol del disc remet a un concepte del sànscrit que significa nota, vibració, so essencial. 'Svara', ha explicat el segell, neix de la intuïció que aquesta vibració també existeix a la Terra i que dins dels volcans "hi ha una música adormida". El disc reuneix quinze peces per a piano, cadascuna dedicada a un volcà diferent.

L’enregistrament de 'Svara' es va dur a terme a Tenerife, a les faldes del Teide, en un entorn allunyat d’un estudi convencional. El piano es va situar en un espai domèstic. Aquesta aproximació permet que la música es desenvolupi amb naturalitat, integrant-hi elements de l’entorn com el cant dels ocells, els cruixits de la fusta o la respiració mateixa de l’espai.

Així mateix, un altre element definitori del disc és l’ús del pedal de feltre, que "modifica el timbre del piano i en suavitza l’atac, generant una sonoritat més velada i introspectiva".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents