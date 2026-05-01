«Girona és el lloc que més llegendes i fenòmens estranys concentra»
El periodista, investigador i escriptor Jorge Ríos publica «Catalunya misteriosa», un llibre reuneix casos de tota la geografia catalana, amb especial èmfasi en les comarques gironines
El periodista, investigador i escriptor Jorge Ríos (Sabadell, 1984) assegura que ell ja venia així «de sèrie». Que ja als sopars familiars sempre es parlava de llegendes o de llocs «encantats». Però, si hagués de reconèixer un punt d’inflexió, aquest va ser als onze anys. Va succeir arran d’escoltar històries del seu germà gran i la seva colla, que entraven en un antic monestir. Va decidir, amb un amic, anar-hi amb un walkman i deixar-lo allà gravant. A la cinta hi apareixeria de tot, des d’un piano fins a gent que semblava que resava.
Va ser el primer contacte amb allò desconegut. A partir d’aquí van continuar per veure d’on provenia tot allò. Quan se li pregunta per la seva millor psicofonia, assegura que va ser aquella. No per la qualitat o la veracitat del que es va gravar, sinó per la innocència del moment, el fet de saber-se un nen que encara no comprenia gaire, l’emoció d’aleshores.
Des d’aleshores, Jorge Ríos es va aficionar al paranormal. Va investigar els misteris, l’ocultisme i els llocs «encantats» de la regió. Arran de diverses investigacions es va anar fent conegut a la zona. Una ràdio local el va convidar per Halloween a parlar del tema. Va ser llavors quan li van proposar fer un programa de ràdio, quan encara no hi havia programes de misteri a l’èter. Allà va néixer l’espai dirigit per ell, Informe Enigma, un canal que avui compta amb més de vint mil subscriptors.
De tota aquesta experiència neix Catalunya misteriosa (Rosa dels Vents), el llibre on Ríos recorre diferents punts de Catalunya a la recerca d’històries poc conegudes: fenòmens inexplicables, crims que van marcar la societat, relats de fantasmes, rituals i pràctiques de bruixeria amagades entre paisatges i edificacions antigues. L’autor subratlla que la seva intenció és mostrar una cara menys visible del territori: «és una manera d’ensenyar una terra que sembla coneguda, però que amaga secrets a cada carrer, cada poble i cada bosc».
Catalunya misteriosa reuneix casos de tota la geografia catalana, amb especial èmfasi a Girona: des de les històries de la Boqueria fins a monestirs amb llegenda negra, passant per Banyoles o Sant Feliu de Guíxols. Cada capítol, assenyala, és «un fragment d’allò invisible que encara respira sota la pell de la nostra regió». L’obra barreja crònica, investigació i tradició oral, adreçada a lectors interessats en els misteris i les llegendes.
Entre la veritat i la llegenda
El pròleg del llibre adverteix sobre la naturalesa del gènere: «en aquest camp abunden les mentides i els enganys, però la gent té la sensació que, malgrat tot, hi ha molt de veritat que no s’explica». Ríos comparteix aquesta preocupació i critica la tendència a l’exageració: «Hi ha qui intenta maquillar els fenòmens perquè venguin més, o fer creure que alguna cosa no té explicació quan sí que la té. Això és manipular i això és mentir sense escrúpols».
El seu objectiu, afirma l’investigador, ha estat allunyar-se de qualsevol tipus de manipulació: «He volgut treballar allunyat de les dades no verídiques. No em poso a jutjar si són reals o no. Només plasmo la informació fiable perquè cadascú tregui les seves pròpies conclusions».
Sobre la concentració de llegendes a Girona, Ríos és contundent. Girona és una font inesgotable. «Per a mi, de tota Espanya, Girona és el lloc que més llegendes i fenòmens estranys concentra», afirma l’autor. Atribueix aquesta riquesa a l’antiguitat del territori i a la seva càrrega històrica.
El llibre recull nombrosos casos a la província de Girona, entre ells: albiraments d’OVNIs a Banyoles el 1982, els «homes de negre» a Roses, el fantasma del call jueu de Girona, el fantasma del Museu de la Pesca a Palamós, la monja fantasma de Sant Feliu de Guíxols, la bruixa de Pals i una tragèdia familiar a Cassà de la Selva, entre d’altres.
Catalunya misteriosa és una excel·lent exploració de la frontera entre la història, la investigació i la llegenda, convidant el lector a interpretar per si mateix els relats que formen part de l’imaginari de la cultura catalana. Un viatge per la Catalunya oculta que revela la part més desconeguda i misteriosa del nostre patrimoni.
