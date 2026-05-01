Martirio presenta a Torroella l’espectacle «Al sur del Tango»

L'Auditori Espai Ter acollirà l'única actuació a les comarques gironines de l'artista

Martirio, en una imatge promocional. / DdG

Torroella de Montgrí

La cantant Martirio actuarà aquest dissabte a l’Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí, on presentarà el seu nou espectacle, Al sur del Tango. La proposta gira al voltant del tango i de les arrels argentines i espanyoles d’aquest gènere, en diàleg amb la copla, un terreny artístic que la cantant andalusa ha explorat al llarg de gairebé quatre dècades de trajectòria. El concert serà l’única actuació de l’artista a les comarques gironines.

Durant l’espectacle, Martirio interpretarà una selecció de cançons vinculades a la música i al ball popular de l’Argentina i l’Uruguai. L’artista pujarà a l’escenari amb la seva estètica característica, i acompanyada d’un trio format per l’argentí Marcelo Mercadante, al bandoneó; la violinista catalana Olvido Lanza, i el pianista gadità Jesús Lavilla.

