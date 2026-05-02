Els Amics de les Arts fan el ple en els dos concerts a la Catedral

Fotos del concert d'Els Amics de les Arts a les escales de la Catedral de Girona

Fotos del concert d'Els Amics de les Arts a les escales de la Catedral de Girona / Gaspar Morer

Els Amics de les Arts han omplert avui de gom a gom les escales de la Catedral de Girona en els dos concerts que han ofert dins el Festival Strenes, en què han encetat la gira 20 anys d’amics. El nou espectacle ha reviscut alguns dels himnes que, des dels seus primers àlbums, han marcat la trajectòria del grup, com Jean Luc, Louisiana o els camps de cotó o Ja no ens passa; i també ha redescobert cançons més recents del seu cançoner com Citant Mercè Rodoreda o Les paraules que triem no dir, aquesta última del seu últim treball, que té per títol aquesta mateixa cançó.

