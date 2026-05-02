Ginestà engega la gira a l'Strenes de Girona i fa vibrar el públic amb el nou disc 'Gira tot igual, però diferent'
Ginestà ha engegat nova gira aquest divendres en el marc del festival Strenes amb la presentació del seu cinquè treball 'Gira tot igual, però diferent'. Amb les entrades exhaurides, els germans, Pau i Júlia Serrasolsas, han fet vibrar el públic congregat a l'escenari de les escales de la catedral de Girona amb els temes del disc "més Ginestà", però també amb alguns dels seus himnes més coneguts com 'Tot el que ens queda, 'La meva sort' o 'Només viure' . Al concert del grup barceloní, l'ha precedit l'actuació de Dan Peralbo i el Comboi, que han fet sonar les cançons del seu segon àlbum d'estil rocker 'Quin Goig'.
La banda ha penjat el cartell de 'sold out' en el primer concert de la seva gira. Ho ha fet en el marc del Festival Strenes presentant el seu cinquè i últim treball, el més personal dels germans Serrasolsas. L'escenari: les escales de la Catedral i una nit idíl·lica on el grup ha anat desgranant els nous temes que componen el disc. La primera cançó que ha sonat ha estat, precisament, la que obre el nou disc: 'Amb tu i per tu'.
Després ha estat el torn de 'De tot el món' i la formació ha anat intercalant algunes de les peces del nou disc com 'Les coses senzilles', 'Un piset amb tu' o 'T'estimo tant' amb temes com 'L'Eva i la Jana', 'La meva sort' o 'Només viure'. Tampoc hi ha faltat 'Pau', la cançó resposta a la 'Júlia' que el cantant li havia dedicat a la seva germana en un disc anterior. En el moment d'interpretar-la, Pau s'ha situat entre el públic i la Júlia li ha cantat des de l'escenari. També han cantat entre el públic 'Estimar-te com la Terra'. Es dona la circumstància que aquest 1 de maig era l'aniversari de la Júlia i de la seva germana. Per celebrar-lo, els han portat un pastís enmig del concert.
'Gira tot igual, però diferent' és el disc, en paraules de Serrasolsas, "més Ginestà" que han fet fins ara. El tema, a més, és el títol de la cançó que tanca l'àlbum. En paraules d'en Pau és el seu disc més propi perquè han fet els que els "ha donat la gana". "Hem fet les cançons com hem volgut i també ens hem respectat molt els tempos i els espais i crec que hem aconseguit extreure la màxima essència del grup", afirma en Pau. "Crec que hi ha aquest hi ha un equilibri entre les cançons més rock i les balades", afegeix la Júlia.
Els integrants de Ginestà expliquen també que malgrat que pugui semblar-ho, el disc no segueix una "història". "Al principi parla d'un enamorament, però l'hem ordenat per dinàmica musical", remarca la Júlia. El disc compta amb col·laboracions d'artistes com Ernest Crusats o Alba Armengou i ofereix una versió més "reflexiva" de la banda.
Un "somni"
I presentar-lo a l'Strenes és per a ells un "somni" fet realitat. "Hem tocat diverses vegades. Girona per inaugurar les gires és un lloc espectacular i avui toquem al lloc més maco de la ciutat. Se'ns posen els pèls de punta", afirma en Pau. "Tenir el plaer d'estrenar el disc mirant a la catedral. És un somni", ha assegurat la Júlia poc abans de l'actuació.
Després del concert inaugural de la gira 'Girant pel 2026', Ginestà passarà aquest dissabte per l'escenari del Rampell de les Fires de Figueres i durant les setmanes vinents i mesos per diversos festivals com l'Istiu, el Canet Rock, Talarn, el Mar d'Estiu o el Terramar.
Doble concert a les escales de la catedral
El de Ginestà no ha estat l'única actuació de la nit. A dos quarts de vuit del vespre, pel mateix escenari hi ha passat Dan Peralbo i El Comboi, que també han exhaurit totes les localitats. La banda de rock també hi ha presentat el seu últim disc 'Quin goig', el segon treball de la formació.
- Ginestà: “Hi ha vegades que ens empassem gripaus per tirar endavant, però alguns s’empassen rinoceronts”
- En Peyu converteix el dia a dia del seu ramat de cabres en un joc de taula
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
- Laura Lobo alerta del gran problema després d’un divorci: pots vendre casa teva, però potser no hi podràs entrar
- Alarma perimetral i vigilància nocturna per evitar noves ocupacions al bloc de Ferran Puig de Girona
- La Traka converteix Girona en la capital internacional del gravel amb 4.500 ciclistes
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Girona-Mallorca: S'encenen totes les alarmes (0-1)