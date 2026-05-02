Iseo & Dodosound fan volar la sala al ritme del reggae
El duet de Navarra va presentar aquest divendres a la nit a La Mirona el seu darrer disc, Volando, en l’últim concert de la gira
Iseo & Dodosound és aire, aigua i foc. Ja ho diu Como un volcán: “libre como el aire, suave como el agua, fuerte como el fuego”. I així va sonar també el concert que el duet navarrès va oferir aquest divendres a la nit a la sala La Mirona: amb la lleugeresa del reggae, la profunditat del dub i l’energia d’un públic disposat a deixar-se endur.
Iseo -Leire Villanueva- i Dodosound -Alberto Iriarte- van posar en escena Volando, el seu cinquè disc, en l’últim concert de la gira dins el Festival Strenes, sense oblidar altres cançons que el públic aclamava amb cada vocal de la cantant. El nou àlbum, però, va tenir un pes destacat en el repertori i va deixar alguns dels moments més celebrats de la nit, especialment amb Extranjero i Un pañuelo.
El bon ambient de la sala va convidar el duet a baixar de l’escenari per ballar amb el públic durant un parell de cançons, entre les quals una versió en clau de cúmbia de Dame que va posar tothom a moure els malucs. Com va explicar Iseo, al llarg de la gira s’han adonat que la festa “realment és a baix”, i a La Mirona va quedar demostrat.
"Segona casa"
El grup també va dedicar unes paraules a Catalunya, que van definir, en català, com “la nostra segona casa”. El vincle amb les comarques gironines ve de lluny: Iseo & Dodosound són habituals dels estius al Xiringuito X, a Castelló d’Empúries, i divendres van reforçar aquesta complicitat amb una picada d’ullet gironina incorporada al directe: “Cuando Salga El Sol, llévame a Girona, corazón”.
La nit també va tenir espai per a versions de cançons conegudes, passades pel filtre sonor del duet. Van sonar Porque te vas, de Jeanette; Volando voy, popularitzada per Camarón de la Isla; i Camins, de Sopa de Cabra, interpretada en solitari amb una guitarra.
Amb una proposta que es mou entre l’arrel jamaicana i l’electrònica, el duet va acomiadar la gira amb un concert que va convertir La Mirona en una pista de ball.
Subscriu-te per seguir llegint
