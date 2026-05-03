Festival Strenes
L’Strenes s’acomiada d’una edició rècord amb 33.000 assistents
El grup Buhos ha estat l’encarregat d’acomiadar la festa amb un doble concert a la Catedral de Girona, on també han celebrat els seus 20 anys de trajectòria
La 14a edició del festival tanca tres mesos d'actuacions a diferents parts de Girona amb un 90% d'ocupació i 21 soldouts
«Semblava tot perdut, i et vas tornar a aixecar, la teva actitud és qui escriu el teu demà…», així ha sonat, a càrrec de Buhos, l’inici del final d’una 14a edició del Festival Strenes que, un any més, omplia Girona; els seus carrers, escenaris més importants i sales de festa, amb un total de 34 propostes musicals, i inclús alguna de teatral.
Amb un 90% d’ocupació en les actuacions, i les entrades exhaurides pels concerts de Sílvia Pérez Cruz, Quim Masferrer, La Fúmiga, Juls, Joan Dausà, Lax’n’Busto o La Ludwig Band, i d’altres 14 espectacles més, l’Strenes ha comptat amb una xifra històrica d’assistents, amb un total de 31.170 d’entrades venudes, de les 34.530 que es van posar a la venda. D’altra banda, comptant els concerts sense entrades, el festival ha batut un rècord, acollint 32.500 espectadors.
Pel que fa al concert de final de festa, al voltant de 1.500 persones han pogut gaudir avui de la doble festa que ha ofert el grup català encapçalat per Guillem Solé. Aquest fet reconsolida el festival com a punt de referència en l’escena musical actual, acollint tant artistes reconeguts i amb llargues carreres, com també aquells que just salten a l’estrellat, i col·loca Girona com l’epicentre de la música en directe a Catalunya.
D’aquesta manera, els calafellencs, autors d’himnes com Volcans o Barcelona s’il·lumina, han estat els encarregats de cloure gairebé tres mesos de celebració i èxit amb un dels concerts més nostrats i emblemàtics, amb les escales de la Catedral de Girona com a segones protagonistes.
Però rere l’espectacle de comiat del festival, s’amagava una altra raó per la qual la cita era tan important, pels músics i també els més fans, es tractava d’una festa d’aniversari: Buhos bufava espelmes i celebrava els vint anys de trajectòria sobre l’escenari. Calia fer memòria, pels que hi eren pel seu primer àlbum, Rebelión en la plaza (2007), com també per aquells que s’han unit amb l’actual Sembre dempeus (2025), o pels qui hi han estat sempre.
Així, després d’un cap de setmana llarg, centenars de persones, alguns amb samarretes de futbol negre-grogues amb el número 10, l’equipament oficial del grup, han ocupat emocionades el seu lloc en un dels seients ubicat en una de les 90 escales que té la Catedral.
De fet, els vespres del vell, i bell, barri del centre de la ciutat, feia dies que eren amenitzades pels concerts de Ginestà, Dan Pedralbo i El Comboi, i Els Amics de les Arts. El darrer cap de setmana de l’Strenes ha volgut marxar per la porta gran. Per Buhos, això s'ha traduït amb pujar sobre l’escenari els Amics dels gegants de Salt, els balls de bastons o la reivindicació pel català, aquesta última abans de cantar Sempre dempeus, cançó que titula el seu darrer disc.
Durant l’actuació, que ni la pluja ha aturat, grans i petits han volgut viure dempeus i gaudir bé del concert de Buhos. Sobretot amb les festives Transmets energia, Serà perquè t’estimo o Birres i més birres.
«Mai havíem fet una actuació així; tan d’hora, amb la gent que comença asseguda o davant unes vistes com aquestes», deia Solé assenyalant amb el cap la façana de la Catedral de Girona.
