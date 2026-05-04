Aquest és el grup gironí que uneix (musicalment) a Pedro Sánchez i Lluc Salellas
El president del govern espanyol ha afegit la cançó «Per sentir-me ple», del darrer disc de Minibús Intergalàctic, a les seves recomanacions setmanals
Minibús intergalàctic: «ens ho volem passar bé fent el que ens agrada»
«Penya, estem cookeds», o, si fa no fa, «Penya, estem cardats». Així ha reaccionat el grup gironí Minibús Intergalàctic a la sorprenent recomanació que ha fet el president del govern espanyol d’una de les seves cançons. Fa temps que Pedro Sánchez fa servir les xarxes socials per fer recomanacions setmanals de música i lectura. Divendres passat, per sorpresa de la mateixa banda, el cap de l’executiu espanyol afegia als seus suggeriments un dels temes del nou disc del grup gironí, Moviment oscil·lant polinòmic y = 1/x (Neu!), pràcticament acabat de sortir del forn.
«He escoltat aquest grup que no coneixia, que es diu Minibús Intergalàctic, català, de Girona», explicava als seus seguidors de TikTok, tot mostrant el seu perfil a Spotify i una cançó en concret. «Sobretot, recomano, del seu últim àlbum, aquesta cançó que m’ha encantat, que és Per sentir-me ple», rematava.
La reacció dels Minibusers ha estat clara, quan han començat a rebre bromes a Twitter sobre la seva «psoeïtzació»: «Penya, estem cookeds». I, com a exponents del rock psicodèlic, encara han anat una mica més enllà: «perro sanxes legalisa el lsd» [sic].
També s’hi ha afegit a la conya l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, que ha recordat a Sánchez que, l’any 2024, les barraques de primavera de Guanyem Girona ja apostaven per la formació, i que un any abans ell mateix animava a participar en una campanya de micromecenatge per impulsar el seu primer disc.
Després de Meditacions des dels miratges mercúrics, publicat el 2024, el quintet gironí ha tret aquesta primavera el seu segon treball de llarga durada, Moviment oscil·lant polinòmic y = 1/x, que sobrepassa el rock psicodèlic d’arrels seixanteres per mirar cap a territoris de pop-rock més foscos.
