Figueres ret homenatge a Melitó Casals, «Meli», el fotògraf que va capturar l'ànima de l'Empordà
L'Ajuntament li dedica una gran exposició en tres espais de la ciutat: el Museu de l'Empordà, la Casa Natal de Dalí i la Sala Escorxador
La triple exposició, que permet viatjar per l'univers d'aquest creador polifacètic, es complementa amb l'edició d'un llibre i d'una sèrie de xerrades i visites guiades
Cristina Vilà Bartis
"Melitó Casals, Meli (Roda de Ter, 1910-Figueres 1990) va ser un professional de la fotografia que quan no treballava feia fotos". Així el descriu el també fotògraf Francesc Guillamet. Per al dissenyador Manel Gràvalos era "un fotògraf excepcional perquè, fins i tot en les fotografies anecdòtiques o informals que feia, captura l'essència, allò transcendental". Per mostrar tot això i obrir la porta al llegat impressionant que va deixar i que preservava la família amb molta cura, ambdós han comissariat l'exposició Objectiu Meli que es reparteix entre el Museu de l'Empordà, la Casa Natal de Dalí i la Sala Escorxador, un triangle magnífic on s'exhibeixen cent cinquanta imatges del fotògraf de l'Empordà. Aquesta exposició, que fa dos anys que es treballa, ve a ser un homenatge al fotògraf que va atrapar en les seves imatges l'essència i l'ànima de l'Empordà i la seva gent. També una reivindicació del seu treball artístic i creatiu, més enllà de la seva relació professional i d'amistat estreta i continuada amb Salvador Dalí.
Per fer realitat aquesta exposició, que ressegueix seixanta anys d'ofici i que ha estat comissariada per Manel Gràvalos, Francesc Guillamet, amb el suport documental del periodista Santi Coll, el disseny de Pep Canaleta, i la col·laboració absoluta de la família del fotògraf, ha estat imprescindible, el treball minuciós, pacient i incansable de Cristina Fàbrega, la seva jove i dona de Jordi Casals, qui, al llarg dels últims anys, ha escanejat 96.500 negatius del fons Meli, que supera les cent mil imatges. La voluntat era fer-lo accessible i el pas indispensable per poder realitzar una exposició com aquesta.
"Aquest és un tresor per la memòria de Figueres, però també perquè, amb aquesta exposició, volem contextualitzar Meli dins l'àmbit de Catalunya i més enllà", assegura la regidora de Cultura Mariona Seguranyes. Seguranyes confirma, a més, que el llibre, que ha donat com a fruit i que acompanya la mostra, "compleix amb escreix aquest objectiu". El volum, del qual l'Ajuntament ha editat mig miler d'exemplars, inclou diferents textos dels seus responsables així com de Rosa M. Maurell, Clàudia Galli i un de la historiadora de l'art Pilar Parcerisas qui també ha estat convidada a oferir una xerrada el 17 de juny, a l'auditori del Museu de l'Empordà. A banda d'aquesta conferència, també se n'ha previst una de l'historiador Pau Subirós (7 de maig), visites guiadesamb els comissaris (16 de maig i 13 i 29 de juny) i una taula rodona, el 21 de maig, amb els fills de tres grans fotògrafs: Francesc Català Roca, Melitó Casals i Jacques Léonard.
Per a Manel Gràvalos queda clar que Objectiu Meli és només un petit tast, una porta d'entrada a tot el que pot oferir el llegat del fotògraf empordanès. Segons ell, però, caldria que algun especialista o investigador aprofundís molt més en aquesta figura i tot el que amaga el seu treball. En aquesta línia, Mariona Seguranyes detecta en les fotografies d'estudi que va fer Meli als artistes empordanesos, una gran similitud amb l'obra de Man Ray: "els hi capta l'ànima creativa" i es pregunta "quants fotògrafs són capaços de fer això".
Així, al Museu de l'Empordà es pot veure, entre altres, a Bartomeu Massot, a una Alícia Viñas "empoderada", a Lluís Roura i Montserrat Vayreda enmig d'un camp en l'únic retrat a color, Antoni Pitxot sota un arbre monumental o un Pep Vilà personificat en Charlot. En una altra fotografia immortalitza el trio que va dirigir un pretèrit Museu de l'Empordà amb Josep Maria Joan i Rosa, Evarist Vallès i Joaquim Fort de Ribot, l'any 1977. Tampoc falten les imatges amb Salvador Dalí que posen en evidència com el pintor formava part d'aquest entorn artístic empordanès.
Els tres espais: Museu de l'Empordà, Casa Natal de Dalí i l'Escorxador
Segons Francesc Guillamet, qui visiti el Museu de l'Empordà podrà apropar-se els orígens del fotògraf -allà s'exhibeixen diferents càmeres que va utilitzar- però també al Meli artista i al Meli dels artistes. És aquí on es constata la gran complicitat de la família de Melitó Casals amb els Dalí amb imatges on es veu al pintor i a Gala amb el fotògraf, la seva dona Rosa Coll i els seus fills. El periodista Santi Coll, que ha dut a terme la documentació de les fotografies, reivindica que "Dalí va treballar amb els millors fotògrafs del món, però el seu fotògraf era Meli". No cal oblidar que, des de l'any 1948, quan es van conèixer, fins a la mort del pintor, ambdós creadors van col·laborar junts sense interrupcions. I aquest treball constant i respectuós es va convertir en estima sincera. Ho constata el dibuix inèdit, que fins ara preservava la família, i que s'exhibeix, per primer cop, a la Casa Natal: una obra feta per Salvador Dalí per a Meli en agraïment per la fotografia que els va fer, a ell i a Gala, el dia del seu casament.
L'última parada d'aquesta gran exposició és a la Sala Escorxador. Una imatge retrospectiva de grans dimensions de la placeta baixa de la Rambla de Figueres dona la benvinguda al visitant. És aquí on esclata l'univers de l'Empordà amb un Meli apropant-se, amb gran curiositat i respecte, a la natura i al patrimoni monumental de la comarca com Sant Pere de Rodes o la canònica de Santa Maria de Vilabertran, molt abans que fossin restaurats. Imatges extraordinàries per tota la informació que contenen. També les de les postals que va fer i, fins i tot, les fotografies de carnet a veïns de Cadaqués que es converteixen en un material etnogràfic de gran valor, avui dia. A l'Escorxador es reprodueix en part la botiga-estudi que tenia a Figueres amb elements d'atrezzo i, fins i tot, en una fotografia, es recorda a Rosa Coll, la seva dona, qui també l'ajudava retocant negatius. La reivindicació d'aquesta figura femenina és més que evident, ja que la seva imatge s'exhibeix al costat d'una altra del seu marit fent la mateixa tasca.
