Vidreres ret tribut a l'impulsor del primer club de jazz gironí
Ramon Garriga va ser una figura destacada en l'àmbit cultural, però també en la vida social i política del municipi
A.C.
Vidreres homenatjarà aquest cap de setmana Ramon Garriga (1929-2021), impulsor del primer club de jazz de les comarques gironines. El vidrerenc va ser una figura destacada en l’àmbit cultural, però també en la vida social i política del municipi.
Activista social i cívic, conversador, progressista, pacifista i gran amant del jazz, aquest vidrerenc nascut en una família de carnissers també va ser un important transmissor de la memòria de Vidreres. De jove va orientar les seves inquietuds cap a la música i, l’any 1956, va impulsar amb un grup de joves el primer club de jazz de les comarques gironines. Entre els moments més recordats de l'entitat hi ha la sessió de Tete Montoliu al Casino La Unió.
En l’àmbit polític, Garriga va tenir un paper rellevant en la recuperació dels ajuntaments democràtics, exercint com a tinent d’alcalde i regidor de Participació Ciutadana i Serveis Socials entre els anys 1979 i 1987.
Dos dies d'actes
El programa d’actes organitzats conjuntament per la Comissió d’Homenatge a Ramon Garriga, amb l’Ajuntament de Vidreres, començarà el dissabte 9 de maig a les 20.30 h al Teatre Casino La Unió, amb un concert de Gili-Romaní Hot Jazz Cats.
Diumenge a les 18.00 h, també al Teatre Casino La Unió, tindrà lloc l’acte d’homenatge amb testimonis, lectura de textos i projecció d’imatges. Durant l’acte es presentarà l’opuscle Ramon Garriga – un vidrerenc irrepetible, i hi actuarà el combo Solar System de l’Escola Municipal de Música. I, per concloure l’acte, a la plaça Lluís Companys es descobrirà un relleu commemoratiu.
