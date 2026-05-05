La bona acollida d'un refugi artístic a Pont Major: "Els veïns se n'han sentit protagonistes"
L'obra "Tinc tres cadires" de Jofre Sebastian és una de les instal·lacions de l'Inundart que aquest any ha aterrat al barri gironí i que conviu des de fa tres mesos amb el barri
La plaça de l'Om del barri de Pont Major de Girona, davant del centre cívic i la Biblioteca Just M. Casero, acull des de mitjan març diverses instal·lacions artístiques que van protagonitzar la 21a edició del Festival Inund'Art. Allargar la vida a les obres d'aquesta edició i teixir lligams era un dels objectius de la mostra d'arts visuals, que aquest any s'ha allunyat del centre de la ciutat per recórrer les perifèries.Tinc tres cadires, de l'artista Jofre Sebastian, és un refugi fet de fusta que s'ha convertit en un espai més del barri, en què tots els veïns hi han acabat acudint diàriament per fer-hi vida, asseure's a les tres cadires de la instal·lació i passar-hi una estona.
"El que més m'ha agradat d'aquesta intervenció ha sigut la bona acollida que ha tingut al barri, he pogut parlar amb molts veïns de perfils molt diversos i els ha agradat molt que algú s'hagi interessat per ells, se n'han sentit protagonistes", subratlla l'artista, que afegeix que el pas d'aquest festival per Pont Major ha permès "desmarcar l'elitisme de l'art".
La de Sebastian és una de les instal·lacions participatives que encara formen part del barri tres mesos després del festival, juntament amb altres obres de Pep Aymerich, Laura Morgado i Petra Vlasman amb l'alumnat d'ESO de l'INS Vicens Vives de Girona.
Sebastian, que treballa en la creació d'art en entorns naturals i que ha participat per primera vegada a l'Inund'Art, va tenir llibertat creativa en tot moment a l'hora de construir la instal·lació. Inspirat per la filosofia de la naturalesa de Henry David Thoreau al seu llibre Walden, i aprofitant que s'havia d'ubicar just davant de la Biblioteca Just M. Casero, va construir un refugi pensat com un espai contemplatiu compartit. Un dels requisits era ser respectuós amb els materials i l'entorn. I així ha sigut: l'entarimat està fet de fusta de palet, els troncs de l'estructura són d'arbres morts de boscos pròxims i el sostre està fet de suro de les Gavarres. "Hem aconseguit formar part del paisatge urbà de la zona", conclou l'artista.
