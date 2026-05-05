Els antics cinemes Albèniz Plaça surten a subhasta
Les sales, tancades des del setembre de 2021, estan valorades en poc més de 4 milions d'euros
L'empresa propietària de l'edifici està en concurs de creditors i liquida els seus actius
Els antics cinemes Albèniz Plaça, situats a la cèntrica plaça Jordi de Sant Jordi de Girona, han sortit a subhasta. Tancades des del 17 de setembre de 2021, les tres sales del complexe han anat acumulant pols i grafits des d'aleshores. Segons un anunci publicat recentment al portal Idealista, la subhasta la promou International Auction Group (IAG), una entitat especialitzada i líder "en subhastes industrials, liquidació d'actius de tota mena, immobles i stock".
Les ofertes es poden presentar a partir d'aquest divendres i fins el proper 8 de juny. Segons consta en la publicació, es demana un dipòsit de 5.000 euros i no hi ha cap mínim per ofertar. El preu de taxació del local és de 4.096.544 milions. Els cinemes eren propietat de l'advocat Juli Prat, que també gestionava els Albèniz Centre, tancats uns mesos més tard, el juny de 2022, i que també continuen acumulant pols i teranyines des d'aleshores.
L'edifici dels Albèniz Plaça és propietat de l'empresa Ingenios Catalanocubanos, també gestionada per Prat, i va entrar en concurs de creditors. En no trobar-hi sortida es va designar com a administrador concursal el despatx barceloni Think it legal, que va derivar la subhasta a través d'IAG. Durant un mes els possibles interessats podran presentar les seves ofertes i, tot seguit, s'haurà de determinar si són suficients per a adjudicar-ho.
No s'hi poden fer habitatges
El local està en uns terrenys destinats a equipaments, comercials, lúdics o culturals, per la qual cosa, tot i que l'edifici es podria tirar a terra i construir-lo de nou, no podria ser per a habitatges. Des que els cinemes van tancar, hi ha hagut diverses empreses interessades i, per exemple, es va estar a punt de vendre per fer-hi una residència d'estudiants. També grups d'exhibició cinematogràfica s'havien plantejar reobrir-lo mantenint aquesta activitat, però sempre havien acabat topant amb la negativa de la propietat a desfer-se'n. D'altres empresaris que s'hi havien interessat eren del sector de l'oci, fins i tot, plantejant-se fer-hi una sala de concerts. Tampoc va reeixir.
Els Albèniz Plaça van agafar el relleu als antics ABC Plaça, inaugurats el 30 de desembre de 1982 amb "La Pantera Rosa", de Blake Edwards, i "Lola", de Fassbinder. Van acabar tancant el 1999 fruit de la restructuració del panorama d'exhibició a la ciutat amb l'arribada dels multisales (Lauren, Ocine, Albèniz i Salt). L'any 2000 van reobrir, reformats, com a Albèniz Plaça. Les sales van viure diferents etapes de més o menys fortuna, amb tancaments i reobertures, alguns provocats pel covid.
Després d’acomodar el festival D’Primavera, impulsat pel promotor cultural Joan Planas, i l'estada del Truffaut durant les obres de remodelació del Modern, els cinemes Albèniz Plaça van acabar tancant de manera definitiva el 17 de setembre de 2021. Uns mesos més tard també ho acabarien fent els cinemes Albèniz Centre.
