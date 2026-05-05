Lina _&Marco Mezquida, Magalí Sare amb Cor Bruckner Barcelona o Anna Andreu, nous confirmats de L'(a)phònica de Banyoles
El festival també comptarà amb Lorena Álvarez, l'Arannà, Mapes i Caamaño & Ameixeiras
L'(a)phònica de Banyoles ha avançat alguns dels artistes que participaran a la 22a edició del festival, que tindrà lloc del 23 al 28 de juny. Lina_& Marco Mezquida, Magalí Sare amb Cor Bruckner Barcelona, Anna Andreu, Lorena Álvarez, Cor de Teatre, Mapes, L’arannà, Caamaño & Ameixeiras, Quim Carandell i Raquel Lúa, a més del ja anunciat Kiko Veneno, formaran part del cartell, que es completarà a finals de maig. Les entrades i abonaments per a aquestes propostes es posaran a la venda aquest dimecres al web del festival a partir de les deu del matí.
Després de presentar un dels grans noms que formaran part del cartell, el festival ha donat a conèixer aquest dimarts les propostes de pagament que actuaran en diversos escenaris repartits per la ciutat. Enguany, com a novetat, i després de set anys, es recuperen els concerts a la Barca Tirona mentre navega per l’Estany.
El divendres 26 de juny a les 20 h, l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles acollirà el concert de L’arannà, que torna a l’(a)phònica per presentar el seu darrer treball, 'Turmarí', una proposta centrada en la tradició musical de les illes Pitiüses. El duet format per Anna Sala i Lara Magrinyà ofereix una mirada contemporània sobre Eivissa i Formentera a través d’una experimentació sonora que combina veu, sintetitzadors i teclats amb instruments tradicionals com les castanyoles, el tambor, l’espasí o la flauta. Entre gloses i cants redoblats -alguns recuperats d’arxius i d’altres de creació pròpia construeixen un relat que reivindica les arrels i la realitat d’un territori sovint idealitzat.
El dissabte, el Monestir de Sant Esteve serà l’escenari de l’estrena de Ressons dels cants obscurs (versió concert) de Cor de Teatre. Inspirada en l’escultura 'L’ombra' de Joan Crous, l’obra transporta l’espectador al bombardeig de Gernika de 1937 a través de les veus del cor i el violoncel, fent emergir els ecos d’aquella tragèdia. A la tarda, al Teatre Municipal de Banyoles, Lorena Álvarez presentarà per primera vegada a les comarques gironines el seu nou disc 'El poder sobre una misma'. A les 19.15, serà el torn de la preestrena de Mapes, una coproducció que reflexiona sobre la veu col·lectiva i les formes comunitàries de transmissió musical. Amb Neus Borrell, Elena Tarrats, Maria Coma i Raluca Radu, el projecte proposa un viatge per les polifonies de Catalunya en diàleg amb altres territoris, connectant tradició i contemporaneïtat a través de cants ancestrals, històries locals i una recerca sonora compartida. Serà a l'escenari Bonpreu del Claustre del Monestir.
A les 19:30 h i 20:45 h, la barca Tirona es convertirà en un escenari en moviment per al concert de Raquel Lúa. Amb influències del fado, el flamenc i la cançó d’autor, la jove artista presentarà 'Peinar raíces', un treball que convida a reconnectar amb les emocions essencials. La jornada continuarà a les 21 h a l’Auditori de l’Ateneu amb Magalí Sare, que presentarà Descasada acompanyada del Cor Bruckner Barcelona. El projecte, fruit d’una recerca de tres anys, explora el matrimoni des de múltiples perspectives a partir de cançons d’arreu del món.
El diumenge, l’Auditori de l’Ateneu acollirà el concert de Lina_ & Marco Mezquida, que presentaran 'O Fado'. El duet ofereix una reinterpretació contemporània del fado, on veu i piano dialoguen per crear un univers sonor íntim i suggeridor que combina tradició, poesia i innovació. les 19:15 h, l’escenari Bonpreu Claustre del Monestir serà l’escenari de Caamaño & Ameixeiras, una de les propostes més destacades de la nova música gallega. les 19:30 h i 20:45 h, la barca Tirona acollirà els concerts de Quim Carandell, que oferirà un directe proper amb veu i guitarra. Conegut també com a líder de La Ludwig Band, Carandell desplegarà el seu univers irònic i personal en un recorregut musical per l’Estany que combinarà paisatge i música. les 21 h, el Teatre Municipal de Banyoles acollirà el concert d’Anna Andreu, una de les veus més singulars i imprescindibles de l’escena actual.
Finalment, en el marc de les activitats paral·leles del festival, el diumenge 21 de juny, a les 17 h i a les 19:30 h, Cor de Teatre oferirà l’espectacle audiovisual 'Nauta' a la Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles. Les propostes se sumen al ja anunciat Kiko Veneno, que actuarà el dijous 25 de juny a les 22 h a l’Estrella Damm Club Natació Banyoles.
El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, va néixer l’any 2004 i en aquests anys hi han passat artistes i formacions de reconeguda trajectòria.
