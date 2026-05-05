Manel Bayo i Evdokim Perevalsky, a la Fundació Valvi
Les dues mostres es podran visitar fins al 20 de juny
La repetició i la variació a partir del xiprer centren la nova exposició del saltenc Manel Bayo a la Fundació Valvi. L’artista presenta a la sala Mercè Huerta Les regles del joc, una mostra que dona protagonisme a la sèrie Dotze, basada en la recerca de matisos al voltant d’aquest motiu vegetal.
L’exposició, inaugurada aquest dimarts, comparteix la voluntat d’anar més enllà de la imatge immediata amb l’altre projecte que es pot veure fins al 20 de juny a la Fundació Valvi, Atlàntida, d’Evdokim Perevalsky.
Instal·lat a la sala Miquel Martí i Pol, el treball de l’artista ucraïnès resident a Girona construeix un univers pictòric que oscil·la entre la memòria i la ficció, evocant paisatges en ruïna i arquitectures fragmentades que remeten a una civilització desapareguda o potser mai existent, a partir del collage i d’una figuració complexa.
