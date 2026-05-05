La Mesa de Contractació de l'Ajuntament de Girona proposa adjudicar la gestió del Truffaut a l'empresa de Cambrils
La puntuació final del concurs situa Rambla de l'Art davant el Col·lectiu de Crítics per una diferència de 2,16 punts
La Mesa de Contractació de l'Ajuntament de Girona proposa adjudicar la gestió del Cinema Truffaut a l'empresa Rambla de l'Art-Cambrils AIE. Segons recull l'acta, la puntuació final del concurs la situa per davant del Col·lectiu de Crítics per una diferència de tan sols 2,16 punts (90,75 i 88,59). Allò determinant a l'hora de decantar la balança ha estat la proposta econòmica. La resolució de la mesa, que s'ha traslladat al servei del Contractació, suposa un pas més dins els tràmits administratius per adjudicar la gestió del Truffaut. Des de fa 25 anys, d'ençà que van gestar el projecte -i a partir del 19 d'abril, de manera temporal- el Col·lectiu de Crítics s'ha fet càrrec del cinema, que projecta pel·lícules d'autor en versió original.
La gestió del Cinema Truffaut, que s'ha vist envoltada de polèmica, va sortir a concurs per 101.640 euros durant un termini de dos anys. La presentació de sol·licituds es va tancar a principi de març. S'hi van presentar el Col·lectiu de Crítics i la tarragonina Rambla de l'Art-Cambrils AIE (que gestiona el cinema d'aquest municipi i també programa el Casino de Begur).
El concurs valorava dos aspectes, un de subjectiu (amb 49 punts) i un altre d'econòmic (amb els 51 restants sobre 100). Entre d'altres, el primer apartat incloïa aspectes com la programació -el Truffaut ha apostat per cinema d'autor i versions originals- o el foment de la llengua i la col·laboració amb altres equipaments culturals.
En el primer bloc, el Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona, que va ser qui va gestar el projecte del Truffaut i se n'ha fet càrrec durant tots aquests anys, es va imposar per damunt de l'empresa tarragonina. Però en l'aspecte econòmic, i això ha acabat essent determinant per decantar la balança, qui ha obtingut més puntuació ha estat Rambla de l'Art-Cambrils AIE.
La tarragonina va presentar una oferta econòmica de 41.140 euros anuals per gestionar el Truffaut. I el Col·lectiu de Crítics, al seu torn, va fer-ho per 45.980 euros. Tant en un cas com en l'altre, també es van comprometre a cobrir baixes del personal en un termini inferior a 24 hores (cosa que suposava obtenir dos punts en el concurs).
Per 2,16 punts
Ara, la Mesa de Contractació de l'Ajuntament de Girona ha fet pública la puntuació global. Sobre el total de 100, el Col·lectiu de Crítics ha obtingut 88,59 punts, dels quals 42,75 corresponen a criteris "que depenen d'un judici de valor" -és a dir, el primer apartat- i els altres 45,84 a aquells "avaluables mitjançant xifres o percentatges" -la proposta econòmica.
Per la seva banda, Rambla de l'Art-Cambrils AIE ha obtingut una suma de 90,75 punts. D'aquests, 39,75 fan referència a l'aspecte subjectiu i els altres 51 (és a dir, la puntuació màxima) a l'apartat econòmic. Per tant, l'avaluació final del concurs dona com a guanyadora l'empresa tarragonina per una diferència de només 2,16 punts.
Adjudicar la gestió
La Mesa de Contractació del concurs del Truffaut la presideix la cap del servei de Contractació i Compres del consistori (que actua com a presidenta). En formen part el secretari, la interventora i el cap d'àrea de Cultura -aquests, com a vocals- i una tècnica de Contractació i Compres, que actua com a secretària.
A la seva acta, la mesa acorda proposar que s'adjudiqui el contracte del Truffaut a Rambla de l'Art-Cambrils AIE "per ser l'oferta amb major puntuació i no trobar-se la mateixa en baixa temerària". A partir d'aquí, recull també el document, l'expedient es trasllada al servei de Contractació de l'Ajuntament "per procedir a efectuar el requeriment de documentació previ a l'adjudicació", com estableix la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).
La decisió de la mesa suposa un pas més dins el tràmit administratiu per resoldre la gestió del Cinema Truffaut de Girona. Des del 19 d'abril passat, quan es va acabar l'actual contracte i hi havia risc que l'equipament apagués els projectors i tanqués, el Col·lectiu de Crítics continua fent-se'n càrrec de manera temporal.
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- «Jo no romantitzo el pagès, no aniria a viure en un poble perdut»
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- Aquest és el grup gironí que uneix (musicalment) a Pedro Sánchez i Lluc Salellas
- Bernardo Espinosa: «Encara veig els partits i el meu fill gran sempre diu que és del Girona»