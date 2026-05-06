Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
vaga escombraries Gironainfluencers GironaBanderes Blaves Costa Bravavirus creuerTemps de FlorsGirona FCSpar Girona
instagramlinkedin

Antoni Clapés i Blanca Llum Vidal, al Vers l'Estany de Banyoles

El cicle de poesia a la pesquera Gimferrer se celebrarà els dissabtes del 9 al 23 de maig

Una de les sessions anteriors de Vers l'Estany.

Una de les sessions anteriors de Vers l'Estany. / Ajuntament de Banyoles

DdG

Girona

La cinquena edició de Vers l’Estany, el cicle de poesia a la pesquera Gimferrer de Banyoles, reunirà enguany Antoni Clapés, Elies Barberà, Rosa Font i Blanca Llum Vidal. La cita, organitzada per la Biblioteca de Banyoles, se celebrarà cada dissabte de maig a la tarda a la pesquera, amb vistes privilegiades a l’estany, en sessions conduïdes pel comissari del cicle, l’escriptor Joan-Lluís Lluís, en què els mateixos autors llegiran la seva obra i la d’altres poetes.

Antoni Clapés obrirà el cicle aquest dissabte 9; el 16 serà el torn del poeta i actor valencià Elies Barberà i el 23 de maig, de la poeta empordanesa Rosa Font. El punt final el posarà Blanca Llum Vidal.

Notícies relacionades

L’assistència és gratuïta.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
  2. Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
  3. Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
  4. Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
  5. El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
  6. Influenciadors de Girona denunciats per incitar a la violència contra 'moros' a les xarxes socials
  7. Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
  8. La vaga dels treballadors de la neteja a Girona posa el contracte de Girona+Neta en el punt de mira

La ministra visita els pisos protegits de Domeny: «La voluntat política és clau per resoldre el problema de l’habitatge»

La ministra visita els pisos protegits de Domeny: «La voluntat política és clau per resoldre el problema de l’habitatge»

Les comunitats i cooperatives energètiques guanyen pes a Catalunya per crear un sistema "robust" davant crisis globals

Les comunitats i cooperatives energètiques guanyen pes a Catalunya per crear un sistema "robust" davant crisis globals

Salellas valora el preacord de la vaga d’escombraries: «Ens ajuda a recuperar la normalitat i millorar el servei els pròxims anys»

Salellas valora el preacord de la vaga d’escombraries: «Ens ajuda a recuperar la normalitat i millorar el servei els pròxims anys»

Aconsegueixen alliberar 1.500 gossos que havien de ser utilitzats per a experiments mèdics

Aconsegueixen alliberar 1.500 gossos que havien de ser utilitzats per a experiments mèdics

El Govern dobla els dinamitzadors per fer crèixer l’agricultura ecològica

El Govern dobla els dinamitzadors per fer crèixer l’agricultura ecològica

Ho has de saber: El secret de les fregidores d’aire que gairebé ningú explica

Ho has de saber: El secret de les fregidores d’aire que gairebé ningú explica

Com es conté un brot d'hantavirus en un vaixell?

Com es conté un brot d'hantavirus en un vaixell?

Assalta amb violència dues farmàcies de Salt i Girona i acaba detingut després de perdre documentació personal

Assalta amb violència dues farmàcies de Salt i Girona i acaba detingut després de perdre documentació personal
Tracking Pixel Contents