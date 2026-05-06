Antoni Clapés i Blanca Llum Vidal, al Vers l'Estany de Banyoles
El cicle de poesia a la pesquera Gimferrer se celebrarà els dissabtes del 9 al 23 de maig
DdG
Girona
La cinquena edició de Vers l’Estany, el cicle de poesia a la pesquera Gimferrer de Banyoles, reunirà enguany Antoni Clapés, Elies Barberà, Rosa Font i Blanca Llum Vidal. La cita, organitzada per la Biblioteca de Banyoles, se celebrarà cada dissabte de maig a la tarda a la pesquera, amb vistes privilegiades a l’estany, en sessions conduïdes pel comissari del cicle, l’escriptor Joan-Lluís Lluís, en què els mateixos autors llegiran la seva obra i la d’altres poetes.
Antoni Clapés obrirà el cicle aquest dissabte 9; el 16 serà el torn del poeta i actor valencià Elies Barberà i el 23 de maig, de la poeta empordanesa Rosa Font. El punt final el posarà Blanca Llum Vidal.
L’assistència és gratuïta.
