Guillamino, Tomeu Penya i Judit Nedermann passaran pel Perifèria Cultural
Sant Hilari Sacalm, Sant Miquel de Fluvià, la Cellera de Ter i Colera seran els escenaris gironins del festival
Guillamino, Tomeu Penya, Judit Nedermann i Feliu Ventura són alguns dels noms que passaran aquest 2026 pel Perifèria cultural a les comarques gironines a Sant Hilari Sacalm, Sant Miquel de Fluvià, la Cellera de Ter i Colera. El festival, que combina música amb gastronomia en espais descentralitzats, reivindica aquest any la "responsabilitat d'intervenir en la conversa col·lectiva" amb diverses produccions pròpies que parlen de memòria, guerra i política.
Els prop de 40 concerts es desplegaran entre el 23 de maig en 35 municipis catalans, amb la inauguració a Corbera d'Ebre, fins al 4 d'octubre, amb el tancament a Vallbona de les Monges. Aquest any Mallorca, el Matarranya, la Terra Alta i la Catalunya Nord s'han incorporat com a noves seus del festival.
Guillamino i Tomeu Penya encetaran els concerts a les comarques gironines el 6 de juny a Sant Hilari Sacalm. El primer, per presentar el nou disc Erra&Bé, publicat després de set anys de silenci. Pel que fa al cantautor mallorquí, celebra 45 anys dalt els escenaris amb una gira que repassa els seus èxits i incorpora noves cançons.
La segona cita a comarques gironines serà el 20 de juny a Sant Miquel de Fluvià, amb una primera part a càrrec del cantant menorquí Leonmanso, que compartirà el seu univers creatiu tot sol; i la segona part amb el duet format per Borja Penalba i Meritxell Gené, que presentaran D'un temps, d'un país. 30 anys, un homenatge als grans noms de la Nova Cançó, entre els quals Maria del Mar Bonet, Lluís Llach, Raimon o Ovidi Montllor.
El 4 de juliol, Colera pren el relleu amb els concerts del músic Guillaume Lopez, amb les seves improvisacions i un enfocament reflexiu, i Judit Nedermann, que dins la seva gira Brota interpretarà cançons com Llibert, que encara no formen part de cap àlbum.
La Cellera de Ter acollirà el 9 de juliol el penúltim concert a la demarcació gironina amb la presentació d'Olga Zoet del seu segon EP amb Pau Brugada i Oriol Pujolràs. Seguidament, s'estrenarà la producció del festival Gener del 76 que recrea els concerts històrics del cantautor de Verges fa 50 anys al Palau d'Esports de Barcelona.
El 4 de setembre Colera torna a repetir per acollir una cita amb l'acordionista i cantant Carles Belda i el cantautor valencià Feliu Ventura, qui presentarà el disc Tot el que hem guanyat.
Tots els recitals s'acompanyaran d'àpats a càrrec de productes de proximitat.
