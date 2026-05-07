Els arquitectes gironins tornen a obrir el seu Arxiu Històric amb una mostra de dibuixos
«Fons d’Arxiu. Projectes dibuixats II» mostra alguns dels darrers dibuixos que s'han incorporat al fons
A.C.
Els arquitectes gironins obren de nou el seu Arxiu Històric amb l’exposició Fons d’Arxiu. Projectes dibuixats II. La mostra, que es pot visitar a la sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), reuneix alguns dels projectes que formen part de les darreres incorporacions al fons de la seu gironina, signats per arquitectes com Francesc Hereu, Joaquim Español, Arcadi Pla o Elisabet Tayà.
Fons d’Arxiu. Projectes dibuixats II. Joaquim Bover – Enric Bayona; Jordi Crous – Jaume Grabuleda – Joan Grabuleda – Josep Riera; Alfred Fernández de la Reguera; Francesc Hereu – Joaquim Español; Narcís Negre, Arcadi Pla i Elisabet Tayà permet descobrir projectes representatius de l’arquitectura de la segona meitat del segle XX, posant el focus en el dibuix com a eina essencial del procés i en els seus autors. Més enllà de les tendències o influències culturals de cada moment, es destaca el valor del traç i del pensament projectual.
Aquesta exposició complementa la mostra Fons d’Arxiu. Projectes dibuixats I: Ignasi Bosch, Joan Maria de Ribot, Jeroni Moner, Ferran Galí i Manuel Martín Madrid, amb la voluntat de donar a conèixer el patrimoni documental que conserva l’Arxiu Històric del COAC. Les mostres d’aquest cicle presenten autors, obres, tècniques i fons documentals d’arquitectura, i es complementen amb l’edició d’un dossier que recull, en forma de làmines, una selecció del material exposat. Aquests documents es poden consultar a la Biblioteca del COAC.
La mostra s’inaugura aquest dijous (19.00 h) amb la participació d’alguns dels arquitectes que han fet les donacions, que mantindran una conversa sobre el dibuix com a eina essencial del procés arquitectònic, precedida per una intervenció de l’historiador i exalcalde de Girona Joaquim Nadal.
