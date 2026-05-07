Adeu a un magnat de la comunicació
Mor Ted Turner, creador de la CNN i les notícies 24 hores
L’empresari, de 87 anys, va construir un imperi de mitjans, convertit en un referent informatiu mundial, que va incloure cadenes com TBS i TNT.
Alba Giraldo
L’empresari nord-americà Ted Turner, fundador de la CNN i pioner de la televisió per cable, va morir ahir als 87 anys, segons va informar la mateixa cadena. Considerat com una de les persones més influents en la història dels mitjans de comunicació, Turner va impulsar un model informatiu que estava basat en l’emissió contínua de notícies, cosa que va redefinir els hàbits de consum televisiu a tot el món.
Nascut el 1938 a Cincinnati (Ohio), l’empresari va començar la seva carrera professional als 25 anys, quan es va fer càrrec de l’empresa familiar Turnering Company, de tanques publicitàries, després que el seu pare se suïcidés al travessar greus problemes financers. En aquell moment, va redefinir el llegat del seu progenitor i va construir Turner Broadcasting System. La nova empresa va començar comprant estacions de ràdio, per després adquirir un canal de televisió local d’Atlanta i convertir-lo en una superestació d’abast nacional, amb la retransmissió d’esports i programes d’entreteniment via satèl·lit cap a les xarxes de televisió per cable de tot el país.
No obstant, la gran influència real de Turner en els mitjans va arribar el 1980, quan va crear la CNN, el primer canal de notícies amb programació ininterrompuda durant les 24 hores del dia. L’aposta, inicialment rebuda amb escepticisme pel sector, va acabar revolucionant la cobertura informativa arreu del món. Aquesta nova cadena va permetre cobrir en directe grans esdeveniments a escala nacional i internacional, com l’accident del transbordador espacial Challenger o la guerra del Golf, el 1991. La CNN es va convertir en actor central en la cobertura de tota mena d’esdeveniments globals, des de conflictes bèl·lics fins a eleccions presidencials i catàstrofes naturals, cosa que va consolidar el concepte d’informació en temps real a escala mundial, que el mateix Turner va descriure com "l’assoliment més important de la seva vida".
Fusió amb Time Warner
A poc a poc, Turner va anar desenvolupant un influent imperi de mitjans entorn del seu conglomerat, Turner Broadcasting System, que més tard va incloure cadenes com TBS i TNT, dedicades a l’esport i a l’entreteniment, a més d’expandir-se al cine i l’animació després de la compra dels catàlegs de MGM i Hanna-Barbera, que van donar origen a Turner Classic Movies i Cartoon Network.
L’octubre de 1996, la companyia es va fusionar amb Time Warner (més coneguda com a Warner Media) i, el 2001, es va fusionar amb America Online (AOL) per crear AOL Time Warner. Turner va deixar l’empresa el 2003 i va renunciar a estar en el consell d’administració el 2005. Les antigues cadenes i actius de Turner Broadcasting System pertanyen ara a Warner Bros. Discovery.
L’èxit de la CNN va inspirar la creació d’altres canals de notícies que emetien les 24 hores del dia, entre els quals Fox News, fundat per Rupert Murdoch, etern rival de Turner, i MSNBC. De fet, el 1991, Turner va ser nomenat Persona de l’Any per la revista Time per la seva influència i el paper que va jugar en la transformació de la comunicació moderna. Segons Forbes, el patrimoni net estimat de Turner era de 2.800 milions de dòlars.
En l’àmbit personal, Turner va tenir tres matrimonis –Judy Nye (1960-1964), Jane Shirley Smith (1965-1988), i l’actriu Jane Fonda (1991-2001)–, tres divorcis, cinc fills, 14 nets i dos besnets. Turner va ser també influent en el terreny filantròpic. El 1997 va anunciar una donació de 1.000 milions de dòlars per recolzar les Nacions Unides i va crear la Fundació de les Nacions Unides, dedicada a programes globals de salut, desenvolupament sostenible i cooperació internacional. A més, es va implicar en projectes mediambientals, incloses iniciatives com la reintroducció del bisó a l’oest dels Estats Units, i va promoure el desarmament nuclear.
