Rosa Font tancarà el club de lectura de poesia de la biblioteca Rahola de Girona
L'escriptora conversarà amb el també poeta Lluís Bosch en un acte obert al públic dimecres 13
DdG
L’escriptora i poeta Rosa Font tancarà dimecres 13 (18.00 h) el club de lectura de poesia de la Biblioteca Pública Carles Rahola de Girona amb un acte obert al públic. Coincidint amb la darrera sessió del club de lectura, Font conversarà amb Lluís Bosch, poeta i conductor del club de lectura de poesia, i amb la resta de tertulians que han assistit assíduament a les sessions del club. Enguany, la tria de llibres que ha conformat les lectures del club ha anat des d’autors com Víctor Català, passant per K. P. Kavafis, Anna Akhmàtova i Vicent Andrés Estellés, entre d’altres.
Aquesta darrera sessió d’enguany serà oberta al públic i es dedicarà al recull de poemes Esquerda, escrit per Rosa Font i publicat l’any 2022. El llibre està format per una cinquantena de poemes en els quals l’autora transforma la vivència d’una mort pròxima en una experiència poètica de caire universal.
