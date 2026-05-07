«Sota les nits d'agost»: l'Strenes 2026 ja té cançó
Més de 500 alumnes gironins han participat en la creació del tema musical
A.C.
Més de 500 alumnes de deu instituts gironins han participat en la creació de la cançó del festival Strenes, un projecte impulsat pel certamen en col·laboració amb la Casa de la Música de Girona. La lletra guanyadora ha estat Sota les nits d’agost, escrita de forma col·lectiva per alumnes de Maristes Girona i produïda per Lluís Costa i Jordi Planagumà.
En l’àmbit solidari, el festival ha destinat 2.000 euros a un projecte d’humanització de la Unitat de Cures Intensives de l’hospital Josep Trueta, a través d’un percentatge de la venda d’entrades dels dos concerts de Sílvia Pérez Cruz a l’Auditori.
El certamen va tancar diumenge la seva catorzena edició, per la qual han passat 33.000 espectadors. Ha registrat un 90% d’ocupació en els concerts de pagament, la dada més alta de la seva història. Dels 28 concerts de pagament programats, 21 han penjat el cartell de sold out, mentre que en la resta s’ha assolit una ocupació mitjana del 75%. En total, s’han venut 31.170 entrades de les 34.530 que es van posar a la venda, mentre que els concerts amb entrada lliure han reunit 1.400 persones.
Segons una enquesta interna del festival, el 98,1% del públic assegura que tornarà a l’Strenes l’any vinent. A més, el 63,4% dels assistents ha sopat abans o després del concert a Girona i un 15% s’ha allotjat a la ciutat amb motiu del festival.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- El mètode del forat a la carrosseria: roben un cotxe de 100.000 euros i intenten endur-se’n un de 180.000 a Calonge
- Pau Montplet, el jove astrofotògraf de Breda que ha cridat l’atenció de la NASA
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- El poble de 4.000 habitants que s’ha posat de moda al futbol gironí
- Nestlé concreta l’impacte de l’ERO a Girona: 12 treballadors afectats i un mes de negociacions per davant