La traca final d'Això Al Poble No Li Agradarà: tres dies amb deu propostes en sis municipis
La quarta edició del festival d'arts vives se celebrarà del 21 al 23 de maig a Olot, Mieres, Porqueres, Banyoles, Figueres i Pontós
La quarta edició d’Això Al Poble No Li Agradarà, la programació d’arts vives de les comarques gironines, viurà la traca final amb un festival de tres dies amb deu propostes escèniques repartides en sis municipis. Ernesto Collado i Piero Steiner, AzkonaToloza i La Chachi seran alguns dels artistes que passaran del 21 al 23 de maig per Olot, Mieres, Porqueres, Banyoles, Figueres i Pontós, la majoria amb espectacles a l’aire lliure i gratuïts.
En aquesta ocasió, el festival presenta el treball dels tres artistes que han estat en residència des del mes de febrer —Colectivo Casa·Teatro, Óscar Bueno i María García Vera— i també les propostes d’Ernesto Collado i Piero Steiner, AzkonaToloza, Azucena Momo – Cia. Irregulars, Mar García i Javi Soler, La Chachi, Balago i Les Eminències; una programació que aposta per la creació híbrida portant arreu de la demarcació les arts performatives i el site-specific, el teatre visual i d’objectes, la dansa o la música en directe.
Com en les edicions anteriors, el projecte Això Al Poble No Li Agradarà és una programació construïda per setze agents artístics de comarques gironines, que van des d’ajuntaments com els de Girona, Banyoles o Lloret de Mar, a companyies com Monte Isla i Artistas Salsichas i a espais i entitats culturals com l’Espai Nyamnyam de Mieres o Mutte Associació Cultural de Pontós.
El festival arrencarà dijous 21 a Olot, amb una instal·lació d’Artistas Salsichas i la peça Constructivo, d’Ernesto Collado i Piero Steiner, un projecte amb deu anys de vida en què dos paletes il·lustrats construeixen amb conceptes filosòfics, objectes, materials i amb els seus cossos una obra farcida d’humor i humanitat.
Divendres 22, al matí, el festival començarà a l’Espai Nyamnyam de Mieres, amb una jornada sobre pràctiques artístiques contextuals que convida a fer-se la pregunta Natura: un escenari (+)?. A l’inici de la jornada, l’artista resident Óscar Bueno presentarà la primera part de la seva performance L’excitació del paisatge: camuflatge, on genera en directe un paisatge sonor a l’espai on abans hi passava un riu. Després s’iniciarà una conversa oberta amb la participació de l’artista i investigadora cultural Elvira Prado-Fabregat; Juan Montserrat, tècnic forestal del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, i Javi Cruz, artista i programador del projecte Bosque real.
A la tarda, la programació reunirà propostes per a públics de totes les edats. Al Parc de la Draga de Banyoles, la companyia resident Colectivo Casa·Teatro presentarà un artefacte escènic mòbil de teatre visual i d’objectes i hi haurà dos passis d’El nostre refugi galàctic, una proposta immersiva intergeneracional d’AzkonaToloza sobre les danses rituals i les aventures galàctiques. Amb la Draga com a inici del recorregut i en moviment cap a Porqueres, Óscar Bueno oferirà la segona i la tercera part de L’excitació del paisatge.
El castell de Sant Ferran de Figueres serà el punt de partida de la jornada del 23 amb Camins salvatges, d’Azucena Momo – Cia. Irregulars, un espectacle itinerant de dansa inspirat per les pastores del Pirineu. Continuarà a la plaça de la Cate amb Mar García i Javi Soler i la proposta Afònics anònims, que s’apropia d’elements dels concerts, els concursos musicals i els karaokes per oferir una experiència lúdica, oberta a totes les edats.
A la tarda, el festival es traslladarà a Pontós. La primera proposta, a la plaça Major, serà Taranto aleatorio de La Chachi (María del Mar Suárez), una recerca escènica amb ball i cante a partir dels quejíos d’aquest pal flamenc tradicional. A continuació, el Convent de Pontós — Mutte Associació Cultural acollirà la recta final de la cita. L’artista resident María García Vera presentarà el solo-conferència performativa La vía láctea i Balago i Les Eminències presentaran els seus nous discos.
Hi ha espectacles de pagament, d’altres que requereixen reserva de 5 euros (que es retorna amb l’assistència a l’espectacle) i d’altres amb accés totalment lliure.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- Pau Montplet, el jove astrofotògraf de Breda que ha cridat l’atenció de la NASA
- Influenciadors de Girona denunciats per incitar a la violència contra 'moros' a les xarxes socials
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona