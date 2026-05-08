Carles Duarte, Premi d’Honor de la Premsa Comarcal

L’ACPC reconeix la seva trajectòria en defensa de la llengua i la cultura a la festa dels premis de l'entitat

Carles Duarte. / DdG

ACN

Barcelona

El lingüista, poeta i gestor cultural Carles Duarte rebrà el Premi d’Honor de la Premsa Comarcal, el màxim guardó de l’entitat. La distinció de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) reconeix la seva trajectòria en defensa de la llengua i la cultura a la festa dels premis de l'entitat, que tindrà lloc el 29 de maig a les 19 hores a la Sala Oriol Martorell de L’Auditori de Barcelona. El seu nom se suma al de figures com Mònica Terribas, Antoni Bassas, Rosa Maria Calaf i Ramon Besa, que anteriorment han estat distingides amb el Premi d’Honor.

Duarte ha desenvolupat una activitat rellevant en els àmbits de la llengua, la literatura i la cultura. Ha estat col·laborador de figures com Joan Coromines i Antoni Maria Badia i Margarit, ha participat en treballs de recerca lingüística com el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana i és autor d’una extensa obra poètica traduïda a diverses llengües. Al llarg dels anys també ha mantingut una intensa activitat institucional i cultural. Actualment és col·laborador de Diari de Girona.

Ha estat president i director de la Fundació Carulla, president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), secretari general de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i actualment dirigeix la Fundació CIC. Durant tota la seva trajectòria, ha mantingut una estreta vinculació amb la premsa comarcal, contribuint a la seva projecció i reconeixement.

La distinció de Carles Duarte se suma al ja anunciat Premi a la Tolerància, que en la seva primera edició serà atorgat a Òscar Camps, fundador i director de l’ONG Proactiva Open Arms, en reconeixement a la seva tasca humanitària i al seu compromís amb la defensa dels drets humans.

La vetllada comptarà amb les actuacions del músic Triquell i de l’actor Pep Plaza, i serà presentada per la periodista i guionista Candela Figueras, en una nova celebració del periodisme de proximitat.

