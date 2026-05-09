El cinema Truffaut perd públic coincidint amb la incertesa pel futur de la gestió
Des que va transcendir l’11 d’abril que el Col·lectiu de Crítics havia perdut el concurs a favor d’una empresa de Cambrils l’equipament ha estat dues setmanes per sota els 500 espectadors
Els moments d’incertesa que estan acompanyant aquestes últimes setmanes el cinema Truffaut pel canvi de gestió que s’albira properament han provocat una disminució significativa d’espectadors. Des que l’11 d’abril va transcendir, a través d’aquest diari, que el Col·lectiu de Crítics perdria l’equipament a favor d’una empresa de Cambrils, en dues setmanes no s’ha arribat al mig miler d’espectadors. Una situació sorprenent perquè, seguint l’estela dels anys anteriors, el Truffaut havia començat l’any molt fort, amb setmanes superant, fins i tot, el miler d’assistents. Habitualment s’estava movent entre els 800 i els 900 espectadors cada set dies.
Segons les dades a les que ha tingut accés aquest diari, validades per Comscore, una empresa líder en la medició d’audiències, després d’haver reunit 796 persones la setmana del 3 al 9 d’abril, l’anterior a la crisi de la gestió, en la del 10 al 16 la xifra va baixar a 704. La davallada significativa va venir a continuació: la del 17 al 23 d’abril, amb la incertesa de si l’equipament tancaria el dia 19 perquè finalitzava l’antiga vinculació entre l’Ajuntament i els crítics, hi van passar 489 espectadors, la mateixa xifra que entre el 24 i el 30 d’abril. Entre l’1 i el 7 de maig els números han revifat una mica, 621 entrades, però encara lluny de les xifres habituals.
Ganxo comercial
Durant el mes d’abril al Truffaut s’hi han projectat films amb ganxo comercial com Incontrolable, que va ser el més vist entre el 17 i el 23 d’abril, Calle Màlaga, La Grazia o Qui som. L’equipament municipal havia tancat el 2025 amb gairebé 48.000 espectadors, un 9% més que l’any anterior.
Aquesta davallada de públic ha coincidit, casualitat o no, amb la incertesa que envolta el futur de la gestió del cinema. L’Ajuntament va resoldre que els Crítics la seguirien portant fins que es resolgués un concurs que havia guanyat Rambla de l’Art-Cambrils AIE vistes les reaccions en contra de la societat cultural gironina. Aquesta setmana, però, la taula de contractació ha proposat adjudicar la gestió a l’empresa d’Antoni Badimon, l’exdirectiu de Lauren que hi ha al darrere. Un pas més cap a la sortida del Col·lectiu, que és qui va crear el Truffaut als anys 90.
