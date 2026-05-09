Unes 6.000 persones omplen el Palau de Fires de Girona al concert de Morad
El raper va oferir el seu únic recital a Catalunya després de dos anys
Unes 6.000 persones van omplir ahir el Palau de Fires de Girona dins el Festival Ítaca en l'únic concert que el raper Morad oferirà a Catalunya aquest any. El concert ha suposat el retorn de l'artista de l'Hospitalet de Llobregat dalt de l'escenari després de dos anys.
Morad va fer el ple a Girona dins una gira que passarà per diversos països europeus, entre els quals Itàlia i Portugal, a més de diverses parades per l'estat. Recentment ha publicat l'EP Reinsertado 2.0 i ha publicat el senzill Mansory en una col·laboració amb DYSTINCT. L'artista saltenca emergent Emé, que s'ha donat a conèixer amb Castillo de Arena i el recentment publicat EP Antes de mi(2025), va ser l'encarregada d'encetar la nit.
El concert forma part de la 14a edició del Festival ÍTACA, que va començar el 4 d’abril a l’Escala amb La Santa Gresca, una cita que va reunir més de 3.500 persones.
La programació del festival continuarà amb concerts en diferents municipis de l’Empordà, entre els quals hi ha Joan Miquel Oliver a Pals, el 23 de maig; Mazoni a Ullastret, el 29 de maig; Alosa a Gualta, el 6 de juny; i Anna Andreu a la Pera, el 27 de juny. La cita més multitudinària del festival serà ÍTACA Sant Joan, a la platja de l’Estartit, els dies 19, 20 i 23 de juny, amb artistes com Love of Lesbian, La M.O.D.A., La Ludwig Band, 31 FAM, Cupido, Sidonie i Carlos Ares, entre d’altres. L’edició es tancarà el 5 de juliol amb un cartell que inclourà Els Amics de les Arts a l’escenari de la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell.
