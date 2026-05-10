Una jornada cultural ret homenatge al filòsof i escriptor Pep Subirós
Figueres reivindica l’aportació del pensador i celebra els deu anys de la seva mort amb diverses taules rodones i conferències, que compten amb la col·laboració de la seva família
DdG
Dissabte que ve, durant tot el matí, Figueres retrà homenatge al pensador i escriptor, Pep Subirós, en una jornada que comptarà amb diverses taules rodones i conferències, coordinades per l’historiador i gestor cultural, Enric Tubert. D’aquesta manera, i amb motiu del desè aniversari de la seva mort, es vol reivindicar la seva aportació a la cultura i pensament contemporani, «així com la vigència d’un llegat que continua interpel·lant el present», expliquen des de l’organització.
Es tractarà d’un acte que es durà a terme a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres, on s’organitzaran converses centrades en els diferents vessants del filòsof; el seu aspecte com a narrador, assessor cultural, crític d’art, comissari d’exposicions i, també cal esmentar, coneixedor de l’art africà. La família de Subirós estarà present durant l’acte i són agents col·laboradors i participants d’aquest dia.
El programa de la jornada consta de tres blocs, que comencen a les 9.30 h amb un tret de sortida a càrrec de Tubert i Mariona Seguranyes, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Figueres. A continuació es durà a terme una primera ponència, Pep Subirós, filòsof, dirigida per Josep Ramoneda, seguida d’una taula rodona amb Jaume Casals i Pau Subirós. I gairebé tocar el migdia es farà una altra presentació; Pep Subirós, assessor cultural i comissari d’exposicions, a càrrec de Jordi Balló i una conversa amb Lali Bosch i Mariona Seguranyes. El tercer bloc serà Pep Subirós, escriptor, amb una ponència inicial a càrrec d’Adrià Pujol i Cruells, seguida d’una taula rodona amb Carlota Subirós i Enric Tubert.
D’altra banda, la jornada no acaba ben bé d’aquesta manera. El dilluns 18 de maig, Tubert coordinarà, a la mateixa biblioteca, una trobada lectora que pretén parlar sobre Cita a Tombuctú, novel·la amb la qual Subirós va guanyar el premi Josep Pla l’any 1996.
