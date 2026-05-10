La pluja protagonitza un Espurnes inacabat

El públic només va poder gaudir, sota el paraigua, del concert d'Alosa i Olga Zoet

El públic de l’Espurnes escolta el concert d'Alosa sota el paraigua. / Jordi Galderic Casademont

La novena edició del Festival Espurnes de Llagostera va haver de ser suspès, a poca estona d’haver arrancat, per la pluja que va protagonitzar una tarda de dissabte passada per aigua a diferents punts del territori. Després dels concerts d’Alosa i Olga Zoet, i un públic que aprofitava al màxim la festa sota el paraigua, les 8 hores de música que proposava el festival no es van poder dur a terme. Així, Joan Garriga, Remei de Ca la Fresca, Derbi Junior i Ypnosi, qui havien de completar la programació, no van poder acomiadar un mes i mig d’Espurnes, tot i l’intent de l’organització.

De fet, és la segona edició consecutiva que el festival ha d'abaixar els ploms abans d’hora per condicions meteorològiques.

