Feliu Ventura, Blanca Campins, Júlia Cruz i Arnau Serrallonga, al Microclima

L'edició de primavera del festival arrencarà el 16 de maig en quatre nous espais de Camprodon i oferirà un concert cada dissabte fins al 6 de juny

Un concert de Guillem Ramisa en la darrera edició del Microclima. / Blanca Viñas

Redacció

Camprodon

El Festival Microclima de Primavera arrencarà el 16 de maig a Camprodon amb un cartell que portarà Feliu Ventura, Blanca Campins, Júlia Cruz i Arnau Serrallonga en quatre nous espais del municipi. El cantautor valencià encetarà dissabte el cicle musical a Can Pascal, que hi presentarà el seu darrer àlbum Tot el que hem guanyat perdent, publicat el març.

Una setmana més tard serà el torn de la barcelonina establerta a Amsterdam Blanca Campins, que portarà el seu disc de debut Adeu i gràcies a Can Moi. El dissabte 30 de maig, el Microclima es traslladarà a la Mare de la Font pel recital de la lleidatana Júlia Cruz. El 6 de juny, el santcugatenc Arnau Serrallonga tancarà el cicle al Pla de Bonaire, a peus de Sant Antoni, on presentarà l'EP Els dies que vindran.

El cicle continuarà amb l'edició estiuenca a partir del 31 de juliol i fins al 3 d'agost al parc de la Mare de la Font de Camprodon. Abans, l'organització ha anunciat una prèvia del festival a Barcelona entre el 28 de maig i el 18 de juny amb artistes com Mazoni, Lluki Valverde, Celobert i Kris Tena.

