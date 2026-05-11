Feliu Ventura, Blanca Campins, Júlia Cruz i Arnau Serrallonga, al Microclima
L'edició de primavera del festival arrencarà el 16 de maig en quatre nous espais de Camprodon i oferirà un concert cada dissabte fins al 6 de juny
El Festival Microclima de Primavera arrencarà el 16 de maig a Camprodon amb un cartell que portarà Feliu Ventura, Blanca Campins, Júlia Cruz i Arnau Serrallonga en quatre nous espais del municipi. El cantautor valencià encetarà dissabte el cicle musical a Can Pascal, que hi presentarà el seu darrer àlbum Tot el que hem guanyat perdent, publicat el març.
Una setmana més tard serà el torn de la barcelonina establerta a Amsterdam Blanca Campins, que portarà el seu disc de debut Adeu i gràcies a Can Moi. El dissabte 30 de maig, el Microclima es traslladarà a la Mare de la Font pel recital de la lleidatana Júlia Cruz. El 6 de juny, el santcugatenc Arnau Serrallonga tancarà el cicle al Pla de Bonaire, a peus de Sant Antoni, on presentarà l'EP Els dies que vindran.
El cicle continuarà amb l'edició estiuenca a partir del 31 de juliol i fins al 3 d'agost al parc de la Mare de la Font de Camprodon. Abans, l'organització ha anunciat una prèvia del festival a Barcelona entre el 28 de maig i el 18 de juny amb artistes com Mazoni, Lluki Valverde, Celobert i Kris Tena.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'Ajuntament de Girona inicia el procediment per extingir la concessió del bar-terrassa del parc del Migdia
- Mor el ferit crític de l’accident de trànsit múltiple de la Vall d'en Bas
- El Girona esquivarà el descens aquesta jornada
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats
- El Cul del Món, cuina de prop amb arrels al Marroc
- «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat