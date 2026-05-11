El gironí Quim Español, Ferran Garcia i Xavier Mas Craviotto aspiren al 27è Premi Llibreter en la categoria de literatura catalana
Mafalda Bellido, Alba Dalmau i Tina Vallès, finalistes en infantil i juvenil
El Gremi de Llibreters de Catalunya ha anunciat els nominats de la 27a edició del Premi Llibreter. 'Animals inexpressius' (L'Altra Editorial), de Xavier Mas Craviotto; 'Sau' (Editorial Males Herbes), de Ferran Garcia, i 'Virgil' (Edicions de 1984), del gironí Quim Español, aspiren al premi en la categoria de literatura catalana. Els nominats d'infantil i juvenil de literatura catalana són 'El vol de Farasha' (Edicions Bromera), amb text de Mafalda Bellido i il·lustracions de Mar Silvestre; 'Un abric vermell' (Bindi Books), amb text d'Alba Dalmau i il·lustracions d'Albert Arrayàs, i 'Cartes imprevistes', amb text de Tina Vallès i il·lustracions de Mercè Galí. El lliurament es farà el 17 de juny a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona.
En la categoria d'altres literatures, estan nominats 'Jamila' (Editorial Karwán) de Txinguiz Aitmàtov amb traducció de Marta Nin; ' Si no fos per les síl·labes de dissabte' (Editorial Les Hores), de Mariana Salomão Carrara amb traducció de Pere Comellas, i 'Cop de llum' (La Segona Perifèria), de Rita Bullwinkel, amb traducció de Ferran Ràfols.
A l'apartat d'infantil i juvenil d'altres literatures, els finalistes són 'El gegant de ferro' (Blackie Books), de Ted Hughes amb traducció de Marina espasa; 'Kiki, servei de missatgeria màgica' (Editorial Bromera), d'Eiko Kadono amb traducció d'Albert Nolla, i 'D’aquí a vint-i-quatre segons' (Sembra Llibres), de Jason Reynolds amb traducció d'Elisabet Ràfols.
Pel que fa a l'àlbum il·lustrat, aspiren al guardó 'Ingràvida' (Editorial bookolia), amb text de Fran Pintadera, il·lustracions de Raquel Catalina i traducció de Xavier Farré; 'L'oficina d'en Walter' (Editorial Joventut), de Jule Wellerdiek amb traducció de Clara Jubete, i 'El racó de pensar' (Editorial Litera) amb text de Pieter Van den Heuvel i traducció de Maria Rosich.
Assaig
Pel que fa assaig, pensament i altres narratives, aspiren al Premi Llibreter 'La lluita pel domini de la Mediterrània' (Veles i Vents Edicions), de David Abulafia amb la traducció d'Oriol Ràfols; 'La pregunta 7' (Edicions del Periscopi), de Richard Flanagan amb traducció de Míriam Cabo, i 'La passió dels estranys' (Galaxia Gutenberg) de Marina Garcés.
El Premi Llibreter d’enguany dona continuïtat a les sis categories: literatura catalana, altres literatures, àlbum il·lustrat, literatura infantil i juvenil catalana, literatura infantil i juvenil d’altres literatures i assaig, pensament i altres narratives. Més enllà d’aquestes categories, també s’homenatjaran els llibreters i llibreteres amb 35 anys de dedicació ininterrompuda a l’ofici.
Els 18 nominats han estat escollits pel Comitè de lectura i selecció d’obres de cada categoria. Cadascun està format per cinc persones representatives de la diversitat llibretera i amb reconeixement professional en relació amb les diverses categories del Premi. Les obres han de complir amb els requisits i l’esperit del Premi, han assenyalat els organitzadors. És a dir, han de destacar per la seva temàtica, pel tractament literari i per la seva qualitat. A partir de l’anunci dels títols nominats, les llibreries agremiades de ple dret votaran l’obra guanyadora de cada categoria.
