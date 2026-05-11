Ibercamera tancarà el vintè aniversari amb l’Orquestra Gürzenich de Colònia i Orozco-Estrada
La formació alemanya interpretarà la «Primera Simfonia» de Mahler aquest diumenge
A.C.
Girona
Ibercamera tancarà diumenge la celebració del seu vintè aniversari a Girona amb l’Orquestra Gürzenich de Colònia, una de les orquestres més venerables d’Europa. La formació alemanya, protagonista d’estrenes sonades com les d’òperes de Richard Strauss i simfonies de Gustav Mahler, serà a Girona sota la direcció del seu nou titular, Andrés Orozco-Estrada, habitual del cicle. Interpretarà la Primera Simfonia de Mahler, l’obertura de L’holandès errant de Wagner i, amb l’acompanyament de la soprano Christiane Karg, Capriccio de Strauss.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'Ajuntament de Girona inicia el procediment per extingir la concessió del bar-terrassa del parc del Migdia
- Mor el ferit crític de l’accident de trànsit múltiple de la Vall d'en Bas
- El Girona esquivarà el descens aquesta jornada
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats
- El Cul del Món, cuina de prop amb arrels al Marroc
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961