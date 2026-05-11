Ibercamera tancarà el vintè aniversari amb l’Orquestra Gürzenich de Colònia i Orozco-Estrada

La formació alemanya interpretarà la «Primera Simfonia» de Mahler aquest diumenge

L'Orquestra Gürzenich de Colònia. / Astrid Ackermann

A.C.

Girona

Ibercamera tancarà diumenge la celebració del seu vintè aniversari a Girona amb l’Orquestra Gürzenich de Colònia, una de les orquestres més venerables d’Europa. La formació alemanya, protagonista d’estrenes sonades com les d’òperes de Richard Strauss i simfonies de Gustav Mahler, serà a Girona sota la direcció del seu nou titular, Andrés Orozco-Estrada, habitual del cicle. Interpretarà la Primera Simfonia de Mahler, l’obertura de L’holandès errant de Wagner i, amb l’acompanyament de la soprano Christiane Karg, Capriccio de Strauss.

