Quim Masferrer portarà al Palau Sant Jordi "El Foraster” més multitudinari amb una trentena de pobles gironins com a protagonistes
L'actor i comunicador gironí oferirà la seva actuació més multitudinària a Barcelona el proper 30 de maig
Quim Masferrer farà el 30 de maig al Palau Sant Jordi el que probablement serà "El Foraster” més gran que s’ha fet mai. Després d’anys recorrent Catalunya amb el programa de TV3, l’actor i comunicador gironí reunirà a Barcelona una selecció dels protagonistes més emblemàtics dels 120 pobles que ha visitat. L’espectacle formarà part de la programació de 3Cat en Viu, el gran esdeveniment que ocuparà l’Anella Olímpica de Montjuïc durant el cap de setmana del 30 i 31 de maig.
L’acte es planteja com una versió en directe i a gran escala de l’essència del programa: històries humanes, música, humor, emoció i retrobaments. Masferrer hi portarà alguns dels veïns i veïnes que, al llarg de les temporades, han convertit “El Foraster” en un retrat coral del país. I en aquest mapa televisiu hi tindran un pes destacat les comarques gironines, on el programa ha deixat una petjada especialment extensa.
En total, una trentena de pobles gironins han rebut la visita de Masferrer. A l’Alt Empordà, Masferrer ha passat per Espolla, Maçanet de Cabrenys, el Port de la Selva, Portbou, Sant Llorenç de la Muga, Sant Pere Pescador, Ventalló i Cadaqués. Al Baix Empordà, el programa ha fet parada a Begur, Calella de Palafrugell, Llafranc, Verges i la Pera. També ha trepitjat el Gironès, amb episodis a Sant Jordi Desvalls, Sant Martí de Llémena, Sant Martí Vell i el monestir de Sant Daniel, a Girona.
La ruta gironina del programa continua per la Garrotxa, amb Castellfollit de la Roca, Santa Pau, Tortellà, la Vall de Bianya, la Vall d’en Bas i Besalú; pel Pla de l’Estany, amb Serinyà; pel Ripollès, amb Molló, Queralbs, Vallfogona de Ripollès i Camprodon; i per la Selva, amb Osor i Brunyola. Un recorregut que confirma que Girona ha estat un dels territoris més presents en la mirada de Masferrer sobre la Catalunya rural, marinera i de muntanya.
Homenatge als pobles i a la seva gent
L’espectacle del Sant Jordi vol ser, precisament, un homenatge a tots aquests pobles i a la seva gent. La nota de premsa facilitada per 3Cat remarca que cada municipi que ha obert les portes al programa ha estat “una peça essencial” del camí del programa, i que sense la complicitat, confiança i hospitalitat dels veïns el projecte no hauria estat possible. “El Foraster” arriba a aquesta cita en un moment de forta popularitat. Segons 3Cat, l’última temporada ha reunit més de 2,2 milions d’espectadors i ha tancat com a líder destacat de la seva franja a TV3, amb un 25,4% de quota mitjana. A la plataforma 3Cat, la temporada també ha superat els dos milions de reproduccions.
Les entrades per assistir a aquesta edició especial d'"El Foraster” ja són a la venda. El tiquet inclou també l’accés a la Plaça 3Cat en Viu, l’espai exterior de l’Anella Olímpica on durant el dissabte hi haurà programes, espectacles, ràdio, pòdcasts i activitats per a tots els públics. Entre les propostes anunciades hi ha formats com “Polònia”, “APM?”, “Atrapa’m si pots”, activitats vinculades a “Crims”, l’univers Super3, “Cuines” en directe i un programa especial del “Que no surti d’aquí”.
El cap de setmana es completarà diumenge amb el concert d’“Eufòria”, l’altre gran acte de pagament de 3Cat en Viu. Per accedir només a la programació gratuïta de la Plaça 3Cat en Viu caldrà obtenir invitacions.
