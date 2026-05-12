La Costa Brava perd festivals aquest estiu: ni White Summer ni l'Idilic
El White Summer, que s'havia traslladat a Palamós recentment, ja no es va celebrar l'any passat
L'Idilic Festival de Sant Feliu de Guíxols fa una parada enguany al·legant un canvi d'ubicació
La Costa Brava no tindrà aquest estiu els festivals White Summer, celebrat des de fa uns anys a Palamós, ni l'Idilic, de Sant Feliu de Guíxols.
Ja és el segon any que el Festival White Summer no se celebrarà, segons ha confirmat la promotora Clipper's, organitzadora de festivals com Cap Roig i Summerfest Cerdanya.
Les últimes edicions del festival es van celebrar el 2023 i el 2024 a Palamós en un camp a tocar de la C-31 i amb la promotora Clipper's com a organitzadora. Abans, s'havia ubicat durant deu edicions al Mas Gelabert de Pals. L'any passat, la promotora va anunciar una "pausa estratègica" que havia de redefinir el projecte, assegurant en un comunicat que "L’organització, juntament amb tot l’equip i els col·laboradors habituals –restauradors, expositors, dinamitzadors d’activitats i altres agents implicats–, fa mesos que treballa en una nova proposta que oferirà una experiència cultural i creativa única, fidel a l’essència original de l’esdeveniment"
L'última edició del festival va fregar els 30.000 visitants en els 11 dies que es va celebrar, i per on van passar artistes com Vicco, Julieta, el Mag Lari o 31Fam.
Idilic: un nou espai més ben connectat
Pel que fa al Festival Idilic, ha celebrat tres edicions a Sant Feliu de Guíxols en un format de dos dies amb una quinzena d'actuacions amb un escenari al Guíxols Arena. L'organització, a càrrec del Grup The Project, va anunciar fa uns mesos a través de les xarxes socials que aquest any "Idílic es prendria un petit descans". Al comunicat asseguren que "hem decidit ajornar Idilic perquè no podem garantir les condicions d'ubicació ni l'estàndard de producció que considerem imprescindibles". Amb tot, subratllen que "estem buscant un nou espai encara més idíl·lic, més gran i més ben connectat", fet que obre la porta al canvi de municipi, tot i que l'organització no ho ha confirmat.
La primera edició de l'Idilic s'havia de celebrar inicialment a Castell-Platja d'Aro, però dues setmanes abans de l'inici es va anunciar el canvi d'ubicació, que va ser el municipi ganxó. L'organització va assegurar que el canvi va ser per "motius aliens a Idilic Festival" i va parlar d'un "canvi inesperat en l'acollida institucional, política i administrativa" després de les eleccions municipals.
El festival va tancar l'any passat amb 14.000 assistents i caps de cartell com Melendi, Dani Fernández, Alizzz, Malmö040 i Figa Flawas.
