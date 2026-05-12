Nova pel·lícula
De Girona a Alacant: així serà el rodatge a Espanya de la nova Rapunzel de Disney
Algunes ciutats espanyoles es convertiran en l'escenari de la pròxima pel·lícula "Tangled"
Andrea Valenzuela García
Catalunya és una de les comunitats on Disney es traslladarà per gravar la pel·lícula d'acció real de 'Tangled' aquest estiu. Per això, la ciutat de Girona ha estat escollida com una de les localitzacions que pretenen recordar el regne fictici de Corona.
Gran esdeveniment cinematogràfic
Es tracta de l'adaptació de la pel·lícula sobre Rapunzel a la vida real, un projecte de The Walt Disney Company que espera ser un dels grans esdeveniments cinematogràfics. La producció està inspirada en el conte dels germans Grimm i en la pel·lícula original del 2010, i serà dirigida per Michael Gracey, conegut per dirigir "El Gran Showman". A més, el repartiment inclourà Teagan Croft en el paper de Rapunzel i Milo Manheim com a Flynn Rider.
Ambient medieval de Girona
Des de fa unes setmanes sabem que, a partir del pròxim mes de juny i durant els pròxims vuit mesos, algunes de les ciutats d'Espanya es convertiran en el plató de la majoria d'escenes de les pel·lícules, segons va confirmar el mateix director. Fins ara, es desconeixia quines eren les ciutats escollides, però ja són públiques les ubicacions i Girona n'és una.
Part del rodatge es farà a la ciutat gironina, una localització que ja s'ha utilitzat en altres ocasions pel seu ambient medieval, com en algunes escenes de "Joc de Trons".
Les escenes a Girona probablement es gravaran en exteriors i amb molta activitat i gent, ja que comptarà amb els figurants escollits a partir del càsting que es va fer el mes passat.
El Barri Vell serà un dels escenaris principals del rodatge, que està previst per al juliol. Els carrers empedrats i estrets, les catedrals, les muralles i els seus estils romànics i gòtics evoquen un ambient medieval que és el que es pretén recrear en aquesta cinta.
Producció instal·lada a Alacant
Girona no serà l'únic lloc de rodatge a Espanya, sinó que s'espera que la base principal de la producció s'instal·li a Alacant, al centre audiovisual de la Ciutat de la Llum. Aquest complex permet combinar les escenes d'exterior amb un lloc totalment equipat per gravar en plató. Així ho ha avançat el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que s'ha fet ressò de la decisió presa per la multinacional estatunidenca.
A la ciutat, també s'han dut a terme els càstings per escollir els figurants, tot i que l'equip de gravació no preveu el rodatge fins al juny, sent una de les primeres ciutats espanyoles a acollir la pel·lícula.
Un dels principals espais exteriors que es vinculen a la gravació en aquesta ciutat és el Castell de Santa Bàrbara, que se situa al cim del mont Benacantil, a 166 metres d'altura, i és una de les fortaleses medievals més grans del país.
Altres localitzacions a Espanya
Amb tot, probablement també s'afegiran altres ciutats a la llista; Tarragona n'és una altra. En aquesta localització també s'ha fet un càsting per trobar figurants i el rodatge està previst per al juliol.
A més, també es preveu que la producció i la gravació es traslladin a Burgos i a altres punts de la Comunitat Valenciana.
