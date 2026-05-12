La memòria de les dones preses, a La Planeta
«Nosaltres, mortals» recorre la història de les presons de dones a partir de testimonis reals, material d'arxiu i fets històrics
A.C.
La memòria de les presons de dones arriba aquest dissabte a La Planeta en forma de teatre documental. L'espectacle Nosaltres, mortals, amb autoria i direcció de Sara Sors i guardonat, entre d'altres, amb un Premi Barcelona, recorre la història de les dones empresonades a l'Estat a través de testimonis reals, escenes inspirades en fets històrics i documents d'arxiu. La peça avança des del present cap al passat i posa en evidència com el sistema penitenciari ha perpetuat un model patriarcal i classista que prioritza el càstig per sobre de la reinserció.
Amb Anna Roy, Tania López-Alberca, Marta Margarit i Mónica Gómez com a intèrprets, el muntatge revisita episodis com les protestes feministes de la Transició, els abusos del franquisme sobre les preses polítiques, les reformes frustrades de Victoria Kent durant la Segona República o la marginació imposada per la Ley de Vagos y Maleantes. També posa l'accent en els col·lectius més estigmatitzats, com les dones pobres o amb trastorns mentals.
La peça és el resultat d'una recerca que ha implicat ex-preses, funcionaris de presons i membres de l'associació Famílies de Presos, i ha comptat amb la col·laboració de la sociòloga Elisabet Almeda Samaranch. Ha estat distingida, entre d'altres, amb el Premi Barcelona 2020 i amb el reconeixement dins el cicle de lectures dramatitzades de l'AADPC i del programa Estrena't al territori 2025.
Diumenge, «Mal de closca»
Diumenge serà el torn de Mal de closca, un espectacle familiar de La Cabuda que, a través de la història de la tortuga Joan, aborda la por d'anar al metge des d'una mirada lúdica, tendra i pedagògica. L'obra fa servir objectes convertits en titelles, explora la transformació d'elements quotidians en personatges i juga amb la musicalitat de la paraula, la repetició i les tonalitats de la veu.
El muntatge parteix d'un text de Jordi Palet que van estrenar els Farrés Brothers i Cia. el 2008, amb més de 500 representacions, i que ara pren nova vida en aquesta producció de La Cabuda.
