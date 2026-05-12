Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de FlorsRayo - GironaLlet NostraPastisseria SansEquip virusCoquito RodríguezFestivals d'estiu
instagramlinkedin

La memòria de les dones preses, a La Planeta

«Nosaltres, mortals» recorre la història de les presons de dones a partir de testimonis reals, material d'arxiu i fets històrics

Una escena de «Nosaltres, mortals».

Una escena de «Nosaltres, mortals». / DdG

A.C.

Girona

La memòria de les presons de dones arriba aquest dissabte a La Planeta en forma de teatre documental. L'espectacle Nosaltres, mortals, amb autoria i direcció de Sara Sors i guardonat, entre d'altres, amb un Premi Barcelona, recorre la història de les dones empresonades a l'Estat a través de testimonis reals, escenes inspirades en fets històrics i documents d'arxiu. La peça avança des del present cap al passat i posa en evidència com el sistema penitenciari ha perpetuat un model patriarcal i classista que prioritza el càstig per sobre de la reinserció.

Amb Anna Roy, Tania López-Alberca, Marta Margarit i Mónica Gómez com a intèrprets, el muntatge revisita episodis com les protestes feministes de la Transició, els abusos del franquisme sobre les preses polítiques, les reformes frustrades de Victoria Kent durant la Segona República o la marginació imposada per la Ley de Vagos y Maleantes. També posa l'accent en els col·lectius més estigmatitzats, com les dones pobres o amb trastorns mentals.

La peça és el resultat d'una recerca que ha implicat ex-preses, funcionaris de presons i membres de l'associació Famílies de Presos, i ha comptat amb la col·laboració de la sociòloga Elisabet Almeda Samaranch. Ha estat distingida, entre d'altres, amb el Premi Barcelona 2020 i amb el reconeixement dins el cicle de lectures dramatitzades de l'AADPC i del programa Estrena't al territori 2025.

Diumenge, «Mal de closca»

Diumenge serà el torn de Mal de closca, un espectacle familiar de La Cabuda que, a través de la història de la tortuga Joan, aborda la por d'anar al metge des d'una mirada lúdica, tendra i pedagògica. L'obra fa servir objectes convertits en titelles, explora la transformació d'elements quotidians en personatges i juga amb la musicalitat de la paraula, la repetició i les tonalitats de la veu.

Notícies relacionades

El muntatge parteix d'un text de Jordi Palet que van estrenar els Farrés Brothers i Cia. el 2008, amb més de 500 representacions, i que ara pren nova vida en aquesta producció de La Cabuda.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
  2. L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
  3. Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
  4. Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
  5. Sebas Pla: «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
  6. Vall Companys adquireix un 20% d’Embotits La Selva de Campllong
  7. L'Advocacia gironina homenatja Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí que arriba als 100 anys exercint
  8. «Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec

La memòria de les dones preses, a La Planeta

La memòria de les dones preses, a La Planeta

La Creu Roja impulsa el benestar d'infants i joves hospitalitzats amb més de 1.200 persones ateses al Trueta

La Creu Roja impulsa el benestar d'infants i joves hospitalitzats amb més de 1.200 persones ateses al Trueta

Alerta per tempestes intenses a les comarques gironines, amb especial atenció al Baix Empordà

Alerta per tempestes intenses a les comarques gironines, amb especial atenció al Baix Empordà

Santa Coloma de Farners detecta restes d'estructures arqueològiques sota la plaça de Farners

Santa Coloma de Farners detecta restes d'estructures arqueològiques sota la plaça de Farners

Blanes exposa el perill creixent de les algues invasores en una mostra del CEAB

Blanes exposa el perill creixent de les algues invasores en una mostra del CEAB

El riu Fluvià revela "l'extraordinària" resistència de les nàiades malgrat els impactes ambientals

El riu Fluvià revela "l'extraordinària" resistència de les nàiades malgrat els impactes ambientals

Els sis planetes del Festival Ludivers seran al passeig de la Devesa de Girona del 22 al 24 de maig

Els sis planetes del Festival Ludivers seran al passeig de la Devesa de Girona del 22 al 24 de maig

Els docents es manifesten a Barcelona en una nova jornada de vaga del sector a tot Catalunya

Els docents es manifesten a Barcelona en una nova jornada de vaga del sector a tot Catalunya
Tracking Pixel Contents