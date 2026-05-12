El misteri de l'escultura de Dalí que va aparèixer de la nit al dia en un ajuntament i de la qual ningú no vol parlar
L'obra, xapada en or i atribuïda al cèlebre artista empordanès, va aparèixer el 2002 de la nit al dia al vestíbul de l'Ajuntament d'Alacant i des d'aleshores l'envolta un halo de misteri. Van explicar que era una cessió d'un particular, no es va avisar de la seva instal·lació i fa gairebé dues dècades la va comprar per un milió d'euros Aguas de Alicante, però avui no se sap a qui
Ramón Pérez
El matí del 16 de maig de 2002, l'Ajuntament d'Alacant es va llevar amb una escultura de Salvador Dalí al seu vestíbul. Ningú no va anunciar res els dies previs, tampoc les explicacions de l'equip de govern van sonar convincents; de fet, es contradeien les unes amb les altres, el dia en què, de la nit al dia, l'obra xapada en or va començar a presidir l'entrada principal del consistori alacantí. "Apareix una escultura de Dalí al vestíbul de l'Ajuntament", va titular l'endemà el diari Información, del mateix grup editorial que Diari de Girona, com si algú l'hagués llançada de matinada per alguna finestra mig oberta. La seva història, encara avui, és la d'un misteri del qual ningú no vol parlar; ni tan sols el seu propietari actual, l'empresa Aguas de Alicante, que la va comprar el 2008 per un milió d'euros.
Després de la col·locació espontània de l'escultura del geni empordanès, a la primavera del 2002, l'aleshores regidor de Cultura, Pedro Romero, va explicar als mitjans que el seu propietari, un particular, l'havia cedida gratuïtament perquè estigués exposada durant dos mesos. "Pot ser que la deixés un marxant, a veure si la venia, però allò va ser tot un misteri", explicava Manuel Dopazo, que aleshores cobria l'actualitat d'Alacant per a Información. Diversos funcionaris municipals d'aleshores coincideixen: "Va ser estrany com va arribar".
L'Ajuntament va indicar que la peça formava part de l'exposició d'obres pictòriques i escultòriques que s'havia celebrat el setembre de l'any anterior a la Llotja del Peix, organitzada pel Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. En aquella primera intervenció dels polítics ja hi va haver versions diferents, ja que l'edil va assegurar que l'Ajuntament estudiaria la compra de l'escultura. Tot seguit, l'alcalde, Luis Díaz Alperi, ho va negar. Avui recorda que l'obra va ser donada a l'Ajuntament per "un senyor d'Astúries que tenia tretze escultures iguals" i que no es va comprar.
Tanmateix, el juliol del 2004 el mateix Alperi va demanar a la CAM que adquirís l'obra i que després la donés a la ciutat, ja que l'Ajuntament no tenia fons. Així ho reflectia Información en la seva edició del dia 16 d'aquell mes, on s'explicava que la CAM encarregaria un peritatge d'autenticitat. "La manera com es va oferir l'escultura a Alacant i els gairebé tres anys que fa que està exposada a l'Ajuntament han generat especulacions de tota mena", es podia llegir en aquestes mateixes línies.
La CAM va optar per no adquirir una obra que, segons fonts oficials, havia arribat per estar-hi només dos mesos. El 2008, sis anys després, Aguas de Alicante va adquirir l'escultura per un milió d'euros i en el seu comunicat va indicar que l'obra continuava sent d'un col·leccionista privat: "L'obra pertanyia a un particular de fora d'Alacant que la tenia cedida a l'Ajuntament pensant que era el patró de la ciutat".
Avui l'empresa ha declinat respondre a les preguntes ("no queda ningú a l'empresa d'aquella època", diuen) sobre l'origen d'una escultura que continua lluint al vestíbul de l'Ajuntament d'Alacant i que és objecte de visita de turistes i fins i tot d'orgull del consistori, com va passar fa uns mesos quan l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, va mostrar l'obra atribuïda a Dalí al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la seva primera visita oficial a la ciutat després de la seva arribada al Palau.
