Festa filantròpica
La People in Red converteix el MNAC en una gran catifa vermella solidària
Les actrius Sílvia Abril i Toni Acosta van presentar la 16a gala benèfica de la Fundació Lluita contra les Infeccions del doctor Bonaventura Clotet.
Laura Estirado
Barcelona va tornar a vestir-se de vermell ahir per celebrar una de les grans cites solidàries i socials de l’any. La gala People in Red Barcelona 2026 va transformar el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) en una passarel·la de celebritats del món del cine, l’esport, la política, el periodisme i la moda, així com influencers, artistes i personalitats d’entitats filantròpiques, amb un objectiu clar: recaptar fons per a la investigació de les malalties infeccioses impulsada per la Fundació Lluita contra les Infeccions del doctor Bonaventura Clotet.
La catifa vermella va arrencar puntual des del balcó monumental del museu, davant les fonts de Montjuïc i, com ja és tradició, va barrejar rostres històrics de la cultura catalana amb noves generacions d’actors, creadors digitals i figures televisives. Una de les més esperades va ser Maribel Verdú, que va acaparar flaixos amb un estilisme sofisticat i elegant, seguida de Judit Mascó, sempre fidel a la cita benèfica, i de les també models Verónica Blume i Laura Ponte.
També van desfilar pel photocall noms il·lustres com Joan Manuel Serrat, que no sol fallar a la trucada del seu amic Clotet, aquesta vegada acompanyat de la seva dona, Candela Tiffon; per descomptat, l’actor Marc Clotet al costat de la seva dona, Natalia Sánchez; la també actriu Cristina Brondo, la cineasta Carla Simón i la intèrpret Manuela Vellés, a més de rostres televisius com Sílvia Abril i Toni Acosta, encarregades de conduir la gala. Entre bromes i abraçades, totes dues van reivindicar "la importància de continuar apostant per la investigació científica".
L’esdeveniment va tornar a reunir bona part de la societat barcelonina. Per l’escalinata del MNAC van passar també el president de la Generalitat, Salvador Illa; l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; l’expresident Artur Mas i l’exalcalde Xavier Trias.
Moda, música i esport
La barreja entre glamur clàssic i cultura influencer va tornar a ser un dels segells d’identitat de la gala. Influencers com Paula Gonu, Ángela Mármol, Núria Casas, Miranda Makaroff o Julieta Padrós van conviure amb dj com Sita Abellán, esportistes com Mireia Belmonte, David Ferrer, Gemma Mengual i Thiago Alcántara, mentre que dissenyadors com Palomo Spain, Juan Avellaneda, Ze García o Rita Miller van aportar el component fashion a la vetllada.
Els ambaixadors de la gala, la parella formada per Martina Klein i Àlex Corretja, van exercir una vegada més d’amfitrions emocionals d’una nit que va combinar exclusivitat i compromís social. "Cada any demostrem que Barcelona sap implicar-se", van comentar durant el còctel previ al sopar dissenyat pel xef Nandu Jubany.
La música també va tenir un paper protagonista, amb les actuacions del duo Amaral i del cantautor Joan Dausà, que van posar la banda sonora a una gala que ja s’ha consolidat com la gran cita solidària del calendari social català.
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Sebas Pla: «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Vall Companys adquireix un 20% d’Embotits La Selva de Campllong
- L'Advocacia gironina homenatja Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí que arriba als 100 anys exercint
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- «Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec