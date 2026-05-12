Santa Coloma de Farners detecta restes d'estructures arqueològiques sota la plaça de Farners
Una de les teories apunta que hi podria haver una casa vinculada a la guerra dels Segadors i les guerres carlines
Un estudi amb georadar ha permès identificar restes d'estructures arqueològiques sota la plaça de Farners de Santa Coloma de Farners. Es tracta de construccions que estarien al sector nord-est de la plaça i s'ha comparat amb la cartografia històrica del municipi. Han trobat que sobre el 1836 en aquesta zona hi hauria la casa Farners, una edificació noble que era propietat de les famílies més importants de l'oligarquia local i que va tenir un paper important en els primers episodis de la guerra dels Segadors, l'any 1640. La documentació apunta que aquesta casa va ser cremada amb els incendis que es van produir per l'aixecament popular. Els registres apunten que la casa hauria estat totalment destruïda amb la tercera guerra carlina, el 1875.
Els treballs amb georadar que ha encarregat l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners han permès detectar aquestes estructures constructives en un punt que coincideix on hi hauria la casa, en la zona nord-est de la plaça de Farners. L'estudi apunta que podria haver-hi les restes de tres habitacions amb una longitud de 17 metres. També s'ha detectat una estructura rectangular de 5 metres per 3,7. Els encarregats de l'estudi apunten que aquestes restes podrien formar part de l'edifici noble.
A més, s'han detectat altres elements distribuïts en diferents punts de la plaça. A la zona més propera de l'església del carrer Frederic Clascar, hi ha una possible habitació a uns 60 cm de profunditat. Enmig de la plaça també s'han identificat restes de murs amagats sota nivells de runa i enderrocs.
Per altra banda, han identificat el rec Merder, una antiga conducció d'aigua que canalitzava a través del nucli urbà i que recorria de nord a sud el municipi. Els investigadors han explicat que també hi ha alteracions profundes a 1,4 metres de profunditat però no s'ha pogut determinar si es tracta d'estructures arqueològiques més antigues o senzillament elements geològics comuns.
Tal com apunta l'estudi, la plaça de Farners compta amb una seqüència històrica que es remunta al segle XI, com a mínim. Aquesta continuïtat històrica reforça el potencial arquitectònic que té el subsol de l'espai. Els responsables asseguren que la troballa permet documentar l'evolució urbana de l'espai però conclouen que caldria fer excavacions arqueològiques en un futur per confirmar la cronologia definitiva de la plaça.
