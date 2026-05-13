Adrià Pujol reuneix i reelabora les seves obres autobiogràfiques a «Escafarlata / Picadura»

L'empordanès posa en diàleg «Escafarlata d'Empordà» i «Picadura de Barcelona» més d'una dècada després

L'escriptor Adrià Pujol, en una imatge d'arxiu. / Aniol Resclosa

DdG

L’escriptor empordanès Adrià Pujol aplega en un sol volum la seva narrativa memorialística, Escafarlata d’Empordà i Picadura de Barcelona, en una edició revisada i reelaborada més d’una dècada després, ja que el primer és del 2011 i el segon, del 2014.

Escafarlata / Picadura, publicat per Empúries, forma un díptic autobiogràfic de l’escriptor, antropòleg i traductor: dues cares de la moneda, de l’adolescència en un Empordà encara feréstec al desembarcament a la turbulenta Barcelona postolímpica, que dialoguen ara després de les traduccions al castellà, l’alemany i l’anglès.

Pujol reconeix que «llegir-se al cap dels anys és un exercici perillós», però que veure com «les dèries, les fílies i les manies no han canviat» i que veure «com les convertia en literatura» el «reconcilia amb la trajectòria, la vocació» i la cultura.

