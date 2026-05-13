Händel, rap i una havanera amb Mazoni: així serà el concert per celebrar els 20 anys de l'Auditori de Girona
La commemoració acabarà «Ressò», un concert participatiu que unirà Cala Vento o L'arannà amb alumnes de l'Escola Santa Eugènia o del Conservatori Isaac Albéniz
Uns 140 intèrprets, entre professionals i amateurs, pujaran a l'escenari el 24 de maig per a una «festa oberta»
Del Messies de Händel al rap, passant per l’havanera o el repertori de Cala Vento, unint músics professionals com el duo empordanès, L’Arannà i Mazoni amb els nanos del projecte musical de l’Escola Santa Eugènia o els alumnes de cobla del Conservatori Isaac Albéniz per traslladar a l’escenari la comunitat que ha generat l’Auditori de Girona en els seus primers vint anys d’història. Amb aquest esperit, el concert participatiu Ressò culminarà el 24 de maig el cap de setmana especial de celebració d’aquestes dues dècades de l’Auditori de Girona, una commemoració que també inclourà noms com Miguel Poveda, Lise Davidsen o La Córcoles.
En total, prop de 140 intèrprets, entre professionals i amateurs, pujaran a l’escenari de la Sala Montsalvatge per a una «festa oberta» que celebri «l’activitat cultural de la ciutat i del país» des de la «col·lectivitat i l’emoció», explica el seu director musical, Adrià Bauzó. La direcció escènica va a càrrec de Martí Torras Mayneris.
Capitanejats per Bauzó, els músics de la Girona Jazz Project seran el fil conductor d’un concert que vol representar tot allò que «passa a l’Auditori» durant una temporada. En aquest sentit, explica, primarà la «riquesa tímbrica», amb estils de tota mena; el reconeixement a la tradició i també la capacitat dels músics professionals per arriscar-se i «sortir de la zona de confort», mesclant-se amb col·lectius com la Black Music Big Band o Girona Banda Band.
Així, per exemple, Mazoni s’atrevirà amb l’havanera i els cantaires del Messies Participatiu, el projecte que cada Nadal porta l’oratori de Händel a l’Auditori, es barrejaran amb el rap dels integrants del col·lectiu Sacseig de música urbana que lidera Urban Cabezas.
Un d'ells, Joel Sànchez, FueraD$ en el món del rap, s’estrenarà a l’Auditori rapejant sobre el Messies «amb moltes ganes i curiositat» les lletres del seu EP Passeig Marítim.
Molta més experiència tenen els Cala Vento, que sortiran del seu parèntesi lluny dels escenaris per retrobar-se amb els alumnes del Projecte Montsalvatge, la iniciativa de l’Escola Municipal de Música que acosta els instruments i el cant coral a l’alumnat de l’Escola Santa Eugènia. El duo format per Joan Delgado i Aleix Turon ja hi havia treballat a La comunidad, un gran espectacle comunitari gestat també a l’Auditori ara fa cinc anys, i ara s’han reunit de nou per assajar la seva participació a Ressò.
«Aquesta mena de saraus ens agraden. Ens fa il·lusió unir-nos als més petits, veure que, encara que ja no siguin els mateixos participants, el Projecte Montsalvatge continua picant pedra a l’escola, i també treballar per primer cop amb els músics de la Girona Jazz Project, que són instrumentistes molt avesats a adaptar-se a tota mena de repertoris», explica Turon. Junts s’endinsaran en el seu repertori amb Gente como tú i també versionaran L’home dibuixat, de Jaume Sisa.
Un cap de setmana especial
Ressò serà el punt final a un cap de setmana de celebració amb activitats que combinaran l’apartat musical i congressual de l’equipament.
El divendres 22 de maig començarà amb la jornada professional Vint anys de turisme de reunions a Girona. El mateix dia, a la tarda, l’exterior de l’Auditori acollirà l’ascensió a l’edifici protagonitzada per la funambulista Mariona Moya, La Córcoles, acompanyada per la música en directe de Xavi Lloses, que es repetirà l’endemà. Ja al vespre, la Sala Montsalvatge acollirà una de les cites centrals de la commemoració: l’estrena absoluta del retorn en directe de Desglaç, el projecte emblemàtic de Miguel Poveda, vint anys després, amb la participació del Cor Geriona i la Cobla Ciutat de Girona.
L’endemà, dissabte 23 de maig, hi ha prevista la conferència oberta a la ciutadania Pirateja la IA: creem una societat crítica, a càrrec de la periodista especialitzada en intel·ligència artificial Montserrat Rigall, una segona ascensió de La Córcoles a l’exterior de l’edifici i el recital de Lise Davidsen. La soprano, una de les grans veus líriques a escala internacional, serà a Girona després de triomfar al Gran Teatre del Liceu com a Isolda a Tristan und Isolde. A l’Auditori canviarà Wagner per Schubert i, acompanyada al piano per James Baillieu, oferirà un concert íntegrament dedicat al lied.
El cap de setmana acabarà diumenge 24 de maig amb l’estrena absoluta de Ressò, un concert amb entrada gratuïta, però per al qual cal reservar plaça al web de l’Auditori.
