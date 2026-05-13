Peter Jackson: “La IA utilitzada de forma correcta al cinema és només una eina com qualsevol altra”
El director neozelandès ha estat el gran protagonista de la primera jornada del festival després de rebre la Palma d’Or honorífica
Hores després de rebre de mans de l’actor Elijah Wood -Frodo a la saga de El senyor dels anells- la Palma d’Or honorífica de Canes durant la cerimònia inaugural, el director neozelandès Peter Jackson ha compartit una multitudinària trobada amb la premsa en la que ha parlat del present i el futur del cinema i dels seus propers projectes. Jackson, pioner en l’ús d’efectes especials innovadors en les seves pel·lícules, s’ha referit al dilemes que la irrupció de la intel·ligència artificial planteja pel món del cinema. “La IA és una eina més, una tecnologia més, que si es fa servir de forma correcta pot ser tan vàlida com qualsevol altra”, ha opinat. I ha afegit: “La IA és un efecte especial més, com en el seu moment ho va ser la tècnica stopmotion o els sensors de moviment que vam utilitzar per recrear els moviments del personatge del Gòl·lum”.
Tot i això, Jackson s’ha mostrat pessimista pel que fa a l’ús general que la humanitat pugui fer de la IA –“destruirà el món”, ha dit de forma concluent- i ha demanat la màxima protecció dels drets dels actors per evitar que es dupliqui o manipuli la seva veu o imatge sense el seu consentiment. Preguntat sobre els seus futurs projectes, el director neozelandès ha desvetllat que està treballant en el guió de la segona part de la trilogia de Tintin -la primera, el 2011 la va dirigir Steven Spielberg-, tot i que no va confirmar si el director nord-americà participaria en aquesta nova aventura. També va confirmar que l’actor Andy Serkis està preparant una pel·lícula original centrada en exclusiva en el personatge del Gòl·lum del Senyor dels Anells, que protagonitzarà i dirigirà.
Canes ha viscut també el primer dia de la competició amb la presència de dos debutants a la secció oficial. A "Nagidaiari (Alguns dies a Nagi)”, el japonès Koji Fukada explica de forma minimalista, emocions contingudes i elegant posada en escena la història de dues dones que es retroben -havien estat cunyades fins el divorci d’una d’elles- a la zona rural de Nagi. És una pel·lícula que resulta molt més convincent en la construcció de les trames narratives que en la seva resolució, però que té bons moments i planteja un interessant paral·lelisme entre la creació artística -una de les amigues és escultora i l’altra arquitecta- i la seva capacitat d’expressar les emocions.
L’altra debutant a la competició, la directora francesa Charline Bourgeois-Tacquet, ha presentat La vie d’une femme, que protagonitza Léa Drucker, una de les actrius de moda a França, guanyadora de dos premis César a la millor actriu els darrers 6 anys. Drucker interpreta el rol d’una cirurgiana immersa en la crisi dels 50, a la recerca de nous estímuls tant en el terreny professional com personal. És una pel·lícula que va de menys a més, amb un nivell mig més que acceptable però que deixa una certa sensació de déjà vu. El que explica Bourgeois-Tacquet ho hem vist moltes vegades al cinema i resolt d’una forma molt més convincent.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- Llet Nostra busca una planta per poder seguir envasant a Catalunya
- Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
- De Palol de Revardit a Tenerife: l’equip gironí que vol blindar hospitals davant virus contagiosos
- Operari ferit greu en caure d'uns quatre metres mentre reparava una passera del riu Güell de Girona
- Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a Figueres
- El racó nostàlgic del Barri Vell de Girona per Temps de Flors