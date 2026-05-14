Ajornat el concert de Max Navarro a Camós pel pronòstic de pluges
La nova data s'ha fixat pel 30 de maig a la mateixa ubicació
El concert que Max Navarro havia d'oferir demà a les 21 h a la Vil·la Romana de Vilauba dins el Festival Recòndit s'ha ajornat per la previsió de pluges. L'organització del festival ha fixat pel 30 de maig la nova data del recital, que mantindrà l'espai i l'hora. Pel que fa a les entrades ja adquirides tindran validesa, i les persones que no hi puguin assistir i desitgin la devolució de l’import de les entrades poden contactar amb activitats@latornada.cat fins el dilluns 18 maig.
El cantant i compositor és exconcursant de l'última edició d'Operación Triunfo i ha publicat recentment els seus primers senzills, Estrelles i Inigualable que han acumulat milers de reproduccions a les plataformes digitals. Aquest any publicarà el seu primer àlbum, i en farà la presentació oficial al Festival Recòndit.
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a l'AP-7 a Figueres
- Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
- Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: 'No cobro res de pensió
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- «Flick ha demostrat que no tot és tenir diners i estrelles»
- Carta d'una lectora: 'Els partits que varen aprovar aquest sistema, es varen ben lluir
- Confinades 1.700 persones en un creuer a Bordeus després de la mort d'un passatger i la sospita d'un brot de norovirus