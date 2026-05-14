El blanenc Jordi Calvet comença el rodatge del seu primer llargmetratge
La pel·lícula se situa en l'Espanya dels anys 90 i estarà protagonitzada per actors com Pablo Puyol, Octavi Pujades i Santiago Urrialde
El cineasta i polític blanenc Jordi Calvet ha iniciat el rodatge del seu primer llargmetratge, ¿Me entiendes o te lo explico?, que retrata l'obertura social i la normalització del col·lectiu LGTBIQ+ en l'Espanya dels anys 90. El rodatge del film, que adapta l'obra de teatre del mateix autor estrenada el 2024, s'allargarà durant tot el mes a localitzacions com Madrid i Gran Canaria.
Entre els actors que protagonitzaran el film hi ha Pablo Puyol (Un paso adelante), Octavi Pujades (3 bodas de más), Santiago Urrialde (Que dios nos pille confesados), Mayte Rodríguez (Coppola, el representante), Cristina Medina (La que se avecina), Ciro Miró (Hierro), Miguel Lago (Lago Comedy Club), Agustín Jiménez (Un mal día lo tiene cualquiera), Mikel Herzog Jr (Asesinato para dos), Julia Creus (Merlí), Unai Liarte (Bienvenidos a Edén), Anna Senan (La que se avecina) o Macarena Gómez (La que se avecina). A més, també hi haurà diverses aparicions de cares destacades de la música, influencers i actors consagrats.
La pel·lícula arrenca al Madrid de 1992, en un Chueca efervescent i a les portes d’un estiu històric. Pepe, propietari d’una taberna catalana en crisi, veu com els deutes i una ruptura sentimental el porten al límit. L’arribada dels seus amics, però, capgira la situació: la solució passa per transformar el local en un pub d’ambient gai, una aposta tan arriscada com reveladora en l’Espanya del moment.
Calvet retrata el film com "el retrat d'una època destinada a canviar" i una crítica sobre el passat d'Espanya i la seva relació amb la diversitat i els drets LGTBIQ. Amb tot, segons diu ell mateix, ho fa partint d'una comèdia "molt esbojarrada i políticament incorrecta en alguns moments que vol que l'espectador s'ho passi bé des del principi fins al final".
Aquest és el primer llargmetratge de Calvet, que ha produït amb Emedia Canary Projects i Único y singular Films. Fins ara ha dirigit dos curtmetratges que han estat guardonats a festivals estatals i internacionals. El més conegut i premiat és Takbir.
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a l'AP-7 a Figueres
- Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
- Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: 'No cobro res de pensió
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- Comença el muntatge de l'esperada passera per travessar el riu Ter al Gironès
- Mor l’empresari gironí Joan de Llobet
- «Flick ha demostrat que no tot és tenir diners i estrelles»