La Fundació Dalí tanca el 2025 amb més de 945.000 visitants als tres museus i supera els 19 milions d'ingressos
Entre els projectes en marxa, hi ha el de la Casa Giralt Ventolà o l'adquisició de nova obra
La Fundació Gala-Salvador Dalí ha tancat el 2025 amb més de 945.000 visitants als tres museus, una xifra lleugerament inferior a la registrada l'any 2024 quan es va superar el milió. En el rànquing, el de Figueres continua essent el més visitat amb diferència (710.297), seguit de lluny per la casa de Portlligat (165.218) i el castell de Púbol (70.429). Pel que fa als ingressos, n'han generat més de 19 milions d'euros principalment per la venda d'entrades (71%), marxandatge (16%) o drets (9%) i s'han destinat 2,2 milions a adquisició d'obres d'art. Entre els projectes que la fundació té en marxa aquest 2026, hi ha el de la Casa Giralt Ventolà, l'adquisició d'obra nova o l'exposició Dalí i moda prevista per aquesta tardor a Milà.
En un esmorzar informatiu, la fundació ha fet balanç de l'any passat on el president, Jordi Mercader, ha remarcat que l'exercici s'ha consolidat com un any d'impuls cultural i d'innovació. També ha explicat que s'ha fet un important reforç de la projecció internacional i d'impuls a projectes "estratègics" en els àmbits de la recerca o la digitalització. Mercader ha destacat també que el 2025 ha suposat un període d'estabilització amb una "afluència sostinguda" propera al milió de visitants al Triangle Dalinià.
Entre els projectes que s'han dut a terme durant l'any passat, hi ha l'exposició 'Rivoluzione e Tradizione' celebrada a Roma, però també el paper que ha jugat el Centre d'Estudis Dalinians (CED), que ha avançat en els catàlegs raonats, la investigació d'obra gràfica i escultòrica o la preparació de nous projectes expositius i editorials. La publicació més destacada ha estat l’edició de col·leccionista a càrrec de Taschen amb la participació de la Fundació Dalí. Paral·lelament, s’ha reforçat la política d’adquisicions per ampliar i completar el relat de la col·lecció, amb la incorporació d’obres significatives i de materials vinculats a la trajectòria de l’artista. És el cas de la pintura Départ. “Homenatge al Noticiari Fox”, un oli sobre fusta de 1926.
La fundació també ha desplegat un intens programa de conservació preventiva i restauració en els tres museus, amb actuacions destacades tant en pintura i escultura com en obra gràfica i elements patrimonials singulars. Un dels projectes destacats és la restauració integral del conjunt escultòric titulat 'Monstres Grutescos', ubicat al Pati central del Teatre-Museu Dalí, que comporta el treball coordinat entre diversos equips interns i externs.
El 2025 també ha estat un any "clau" en l'àmbit de la transformació digital amb l'inici del projecte de digitalització de gran abast que permetrà preservar i difondre més de 118.000 documents i 15.000 béns patrimonials consultables amb la IA.
