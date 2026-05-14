Joan Mateu s'obre a la ceràmica per convertir el Mediterrani en terra
L'artista saltenc presentarà a Les Bernardes el projecte expositiu més ambiciós de l'última dècada
Mar de terra, terra de mar reuneix més d'un centenar d'obres entre pintures i terrissa
El pintor saltenc Joan Mateu fa la primera incursió en la ceràmica per convertir el Mediterrani en terra en el seu projecte expositiu de major envergadura en l’última dècada. Mar de terra, terra de mar, que es veurà a Les Bernardes de Salt del 29 de maig al 31 de juliol, reuneix més d’un centenar de peces entre pintures i fang amb el mar com a eix vertebrador. La mostra, comissariada per la curadora gironina Carme Simon, s’inscriu dins el cicle Els quatre elements del Centre Cultural Les Bernardes, dedicat a explorar les relacions entre la pràctica artística i els elements primaris. En aquest context, la proposta de Mateu aborda l’aigua no com a tema iconogràfic, sinó com una experiència transformadora: una força capaç de modificar superfícies, paisatges i formes.
La mostra planteja un recorregut pel mar Mediterrani allunyat de la representació literal: el mar no s’hi presenta com a imatge, sinó com a empremta, com a resultat d’un procés de dos anys marcat per la recerca, la prova i la transformació. «L’exposició no neix com un projecte tancat, sinó com una intuïció sostinguda en el temps», assenyala la comissària Carme Simon.
En aquest sentit, la incorporació de la ceràmica no és un element menor, ja que és la via de l’artista per convertir l’aigua en terra, de fixar el moviment sense perdre’n del tot la condició. Les peces ceràmiques —incloent-hi formes que dialoguen entre escultura i mural— amplien el llenguatge de Mateu i estableixen un diàleg directe amb la pintura.
La mostra compta amb la col·laboració destacada del reconegut terrisser de Quart Eloi Bonadona, que ha participat en el procés de cocció de les peces ceràmiques al seu taller, aportant una dimensió tècnica i material clau en el desenvolupament del projecte. També hi ha col·laborat la fotògrafa Andrea Esteve, que ha documentat tot el procés creatiu en fotografia i vídeo.
Art i poesia
El recorregut expositiu s’articularà en diferents àmbits. A la planta baixa de Les Bernardes s’hi podrà veure Mar de terra, un espai en què el mar apareix com a registre: quaderns de bitàcola, cartes nàutiques o escales de Douglas es desplacen del seu ús original per convertir-se en superfícies de memòria.
Ja a la primera planta, Terra de mar traslladarà la mirada cap al litoral, amb la presència de vegetació, roques i formes del paisatge costaner que emergeixen com fragments d’un territori viscut.
Finalment, a la segona planta de Les Bernardes s’hi presentarà el poemari Un any i un dia, de Moisès Esteban-Guitart, il·lustrat per Mateu, de l’editorial Trípode, amb la videocreació de Jomi Oligor i Xavier Bobés-Solà.
