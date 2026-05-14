La Nit de la Comunicació de la Selva analitzarà l’impacte dels algoritmes en el periodisme actual
L'esdeveniment tindrà lloc el pròxim 21 de maig a l’Hotel Mas Solà de Santa Coloma de Farners
La Nit de la Comunicació de la Selva debatrà la influència dels algorismes en l’agenda informativa i com els professionals han d’adaptar-se a aquesta realitat. La tercera edició de l'esdeveniment se celebrarà el 21 de maig a les 20.00 h a l’Hotel Mas Solà de Santa Coloma de Farners i comptarà amb veus del món de la comunicació i el periodisme com Mariola Dinarès (presentadora del videopodcast Popap de Catalunya Ràdio), Oriol Puig (subdirector de Diari de Girona) i Maria López (periodista especialitzada en comunicació digital). La gala tindrà una conferència sobre l'impacte dels algoritmes en l'atenció del públic, i una posterior taula rodona. La periodista de TV3 a Girona, Alba Martínez, i el periodista i CEO de The Basket Lab, Marc Mundet seran alhora conductors i ponents de l'esdeveniment.
Entre les novetats d'aquest any hi ha la incorporació d'un torn obert de paraula que permetrà que els assistents puguin compartir reflexions, dubtes i experiències directament amb els ponents.
Recuperar l'audiència
El plat fort de la jornada començarà amb una sessió a càrrec de Mariola Dinarès, directora i presentadora del programa Popap de Catalunya Ràdio. Sota el títol El pescaclics ja no funciona, Dinarés abordarà un dels reptes més grans dels mitjans actuals: com tornar a connectar amb una audiència saturada d'impactes. La ponent defensarà que l'única via per recuperar l'atenció real dels usuaris és a través de la credibilitat i la qualitat, superant les estratègies de trànsit buit que han dominat la xarxa en els darrers anys.
A continuació, tindrà lloc la taula rodona titulada Quan l'algoritme decideix què és notícia, un espai de debat on s'analitzarà com la tecnologia està condicionant l'agenda informativa i la jerarquia de les notícies. Enguany, el debat Quan l'algoritme decideix què és notícia guanyarà en dinamisme i profunditat, ja que la mateixa Mariola Dinarès s'incorporarà a la conversa juntament amb veus de referència de diferents àmbits del sector: Oriol Puig aportarà la visió dels mitjans de premsa escrita tradicional en la seva transició digital; i Maria López, dades i noves narratives, oferirà el vessant més tècnic i innovador sobre com gestionar aquests fluxos d'informació. Alba Martínez i Marc Mundet també s’incorporaran com a ponents.
Revalorar el periodisme
L'elecció de la temàtica d'aquest any, "Quan l'algoritme decideix què és notícia" respon a una realitat ja plenament instal·lada en el dia a dia de les redaccions i els departaments de comunicació. Des de l’organització, s'ha volgut transmetre un missatge d'optimisme i resiliència: el sector no ha de témer la tecnologia, sinó que l'ha d'entendre com una eina per evolucionar. L'objectiu és apostar decididament per l’adaptació a les noves maneres de gestionar i distribuir continguts, però fent-ho sense renunciar mai a l’essència de l’ofici.
En la presentació de la gala, el president de Girona del Col·legi de Periodistes, Jordi Grau, ha assegurat que l'esdeveniment s'ha convertit en un "referent anual i punt de trobada per al networking de les comarques gironines". Per la seva banda, l'alcalde de Santa Coloma, Josep Prat, ha expressat que el municipi "vol ser una porta oberta al talent i un aparador de les noves tendències". El portaveu de la Nit de la Comunicació de la Selva, Josep Lluís Vidal ha reivindicat el paper social del periodista en l'era de la intel·ligència artificial, i el vicepresident 4t de la Diputació de Girona, Jordi Camps, ha remarcat la importància que té el fet que l'esdeveniment neixi a la mateixa comarca.
