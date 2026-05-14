Portalblau arrencarà la 19a edició amb quasi la meitat de l'aforament venut
Una conferència a càrrec del filòsof Francesc Torralva i el poeta Carles Duarte obrirà el festival aquest dissabte
Aquest cap de setmana arrenca la 19a edició del Festival Portalblau amb gairebé el 50% de l’aforament ja venut.
Organitzat per l'Ajuntament de l'Escala, el Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) i TEM Productions, Portalblau desplegarà a partir d’aquest dissabte una programació formada per 25 espectacles en una edició que tornarà a connectar música, arts escèniques, pensament, patrimoni i paisatge mediterrani.
La inauguració oficial tindrà lloc dissabte 16 de maig a l’Alfolí de la Sal de l’Escala amb la conferència La dignitat humana en temps de violència i incertesa, a càrrec del filòsof Francesc Torralba i del poeta i humanista Carles Duarte, dins del cicle Mirades Blaves. La conversa obrirà un dels grans eixos conceptuals del festival: la voluntat de convertir la cultura en un espai de reflexió, pensament crític i diàleg contemporani.
Mirades Blaves reuneix veus del pensament, la recerca i la divulgació per abordar qüestions que interpel·len directament la societat contemporània, des dels drets humans i la memòria històrica fins als límits de la tecnologia o la divulgació científica aplicada a la salut. La programació d’enguany inclou també la conferència Les dones durant la Guerra Civil: agents actius, amb la historiadora Queralt Solé i de la qual ja s’han exhaurit les entrades; la conversa La humanitat i el poder de la tecnologia: paradís o parany?, amb Jordi Pigem i Juan García del Muro; i la conferència Podem prevenir i tractar l’ictus? Idees clau, a càrrec de la Dra. Yolanda Silva. Diverses d’aquestes sessions es troben ja pràcticament exhaurides.
Una altra de les activitats amb una resposta més destacada és el Curs de Formació Portalblau, que enguany arriba a la seva cinquena edició i que ja compta amb les darreres places disponibles. El curs, adreçat a joves de 16 a 25 anys, ofereix una aproximació pràctica al funcionament intern del festival com la producció tècnica, la comunicació, la programació artística o la gestió cultural.
Músics consolidats i emergents
La 19a edició del festival tornarà a desplegar-se en diversos espais patrimonials i paisatgístics de l’Escala i altres municipis de l’Empordà, amb una programació que combina música, arts escèniques, pensament i activitats culturals diverses. El cartell d’enguany inclou artistes com Maria del Mar Bonet, Clara Peya, Judit Neddermann & GIO Symphonia, Sopa de Cabra, Maria Jaume, Elena Gadel i Manu Guix o La Fúmiga, que actuaran als principals escenaris de la Mar d’en Manassa i el Fòrum Romà del MAC-Empúries. A més, en aquesta edició, més d’un terç de la programació artística correspon a projectes emergents, amb propostes com Victòria Vilalta, Amaia Miranda, L’arannà, Gregotechno, Naina o Lecocq, entre d’altres.
