El tribut barceloní de Pink Floyd arriba a Sant Feliu de Guíxols
La banda barcelonina interpretarà temes com Echoes, Shine On You Crazy Diamond, Wish You Were Here, Money o Another Brick In The Wall en un concert de tres hores
El Teatre Auditori Narcís Masferrer de Sant Feliu de Guíxols acollirà aquest dissabte un concert del grup tribut barceloní Echoes of Pink Floyd de la mítica banda britànica Pink Floyd. Durant quasi tres hores, el grup interpretarà temes com Echoes, Shine On You Crazy Diamond, Wish You Were Here, Money, Another Brick In The Wall, Mother o Comfortably Numb, entre altres peces que van convertir la formació anglesa en una icona del rock. El concert començarà a les 19 h i es perllongarà fins a les 22 h, amb una pausa de 15 minuts. L’obertura de portes tindrà lloc a les 18,30 h.
La banda, formada l'any 2016, ha passat per municipis gironins com Figueres i la Bisbal d'Empordà, i també espais emblemàtics catalans, com el Palau de la Música de Barcelona en un concert celebrat el 12 d’abril.
L'agrupació compta amb nou músics, i està capitanejada per Juanma Álvarez i Quim Fernàndez al capdavant de les guitarres i les veus. L'espectacle inclou un joc de llums, projeccions i efectes sonors, fet que, segons la crítica, "recrea amb una fidelitat sorprenent l'univers sonor del llegendari quartet britànic”.
La banda està integrada actualment per Juanma Álvarez (veu, guitarres), Quim Fernàndez (veu, guitarres), Eduard Deulofeu (teclats), JF Mataró (baix, veu), Miquel A. Palleiro (bateria, percussió), Esther Martínez (saxo, teclats) i Noemí Buesule, Júlia Grace, Clara Conangla i Olívia Thibout (veus).
