La Cimarrona Bailable porta el seu ritual de música, dansa i antiracisme al Festival L'Inevitable de Salt
El projecte actuarà dissabte 16 de maig amb una sessió més llarga i plena de sorpreses
El Festival L’Inevitable de Salt tornarà a bategar amb la presència de La Cimarrona Bailable, una de les propostes més singulars de la seva programació. El projecte protagonitzarà la cloenda de la jornada del dissabte 16 de maig (a partir de les 23.00 h) amb una sessió que, segons l’organització, arriba enguany "amb més força que mai" després de la bona acollida de l’any passat.
La Cimarrona Bailable proposa una experiència que va més enllà del format convencional de concert o sessió de discjòquei. La seva aparició al festival es planteja com un espai de "goig col·lectiu", on la música punxada, la performance i la dansa s’entrellacen per generar una celebració compartida. El projecte reivindica una mirada antiracista i situa al centre les ancestralitats, els cossos i els imaginaris de les músiques afrodescendents, llatinoamericanes, indígenes i migrants.
Enguany, el retorn a L'Inevitable de La Cimarrona Bailable arriba amb la voluntat de no ser només una aparició puntual, sinó un dels moments especials de la jornada amb una actuació més llarga i amb alguna que altra sorpresa.
La proposta s’inscriu plenament en l’esperit de L’Inevitable, un festival gratuït, comunitari i autogestionat que, aquest any, se celebra a Salt del 14 al 17 de maig i que reivindica la cultura com un dret, no com una mercaderia. La programació de l’edició posa l’accent en el talent local, les pràctiques culturals de proximitat i les propostes amb perspectiva antiracista i de gènere.
