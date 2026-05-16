La 59a edició del Festival de Sitges homenatjarà Brian De Palma pels 50 anys del clàssic del terror 'Carrie'
El certamen també posarà el focus en les "infàncies maleïdes" a partir de '¿Quién puede matar a un niño?'
La 59a edició del Festival de Sitges se celebrarà del 8 al 18 d'octubre i homenatjarà el director nord-americà Brian De Palma pels 50 anys de la pel·lícula 'Carrie'. En un acte en el marc del Marché du Film Festival de Canes aquest dissabte, s'ha fet públic el cartell del certamen, que presenta una figura femenina adolescent coberta de tires vermelles amb purpurina, que remet al bany de sang que pateix la protagonista en el clímax de la pel·lícula. D'altra banda, el festival de cinema fantàstic de Catalunya també posarà el focus en les "infàncies maleïdes" a partir de la cinta '¿Quién puede matar a un niño?' de Narciso Ibáñez Serrador, que també compleix mig segle.
Amb el cartell presentat, el Festival posa al centre de l’edició el 50è aniversari de la cinta paradigmàtica del terror adolescent, que a la dècada dels anys vuitanta va girar entorn de les 'prom nights', el bullying i els poders psíquics. Pel·lícules com 'El tren del terror', de Roger Spottiswoode, o la saga 'Prom Night' són exemples de com la pel·lícula de Brian De Palma va influir en la representació dels rituals estudiantils com a espais de trànsit cap a l’edat adulta.
D'altra banda, l'edició comptarà també amb un segon 'leitmotiv', amb una gran confluència temàtica amb el primer: el mal vinculat a la infància, essencial en la cinta de Narciso Ibáñez Serrador '¿Quién puede matar a un niño?'. De la mateixa manera que amb Carrie, es pretén analitzar i fer un recorregut en retrospectiva pels films que, abans i després de la cinta de Serrador —fita del gènere a Espanya i al món—, van representar la infància sota la influència del mal. 'L'Exorcista', de William Friedkin; 'La semilla del diablo', de Roman Polanski, i 'El resplandor', de Stanley Kubrick són alguns dels exemples més representatius.
Les dones al cinema de gènere
Després de la presentació del cartell, s’ha mostrat un avenç del documental WomanInFan, dirigit per Mònica García i Massagué i produït pel Festival de Sitges junt amb la productora catalana visualsuspects. El projecte reuneix les experiències d’una vintena de directores, actrius, investigadores i programadors de festivals, que retraten les dificultats que han afrontat tradicionalment les dones dins de la indústria del cinema de gènere fantàstic.
La producció duu a terme un recorregut generacional, gràcies a intervencions de cineastes consagrades com Mary Lambert, directora de Pet Samatary; l'actriu Heather Langenkamp, protagonista de A Nightmare on Elm Street o la mítica Helga Liné, una de les muses del Fantaterror, entre d’altres. El film s'estrenarà fora de competició dins del marc de la 59a edició del Festival.