Cita amb la historieta
El còmic asiàtic busca el seu lloc a BCN
Hong Kong i Corea del Sud exhibeixen múscul creatiu i fan un pols a la totpoderosa indústria nipona. Hi ha vida (i bons títols) molt més enllà del manga.
La Xina comença a veure la utilitat del ‘soft power’ que el Japó ja va exercir al seu dia
David Morán
El 1990, un parell d’anys abans que Bola de drac saltés de la pantalla al quiosc i el manga irrompés amb força devastadora en l’òrbita cultural catalana i espanyola, nous herois arribats de l’Orient Llunyà intentaven obrir-se pas a força de plantofades i puntades de peu voladores entre els aficionats al còmic. A un costat, els habilidosos germanastres formats en una escola de kungfu que combatien el Culte Global a les pàgines de Tigre wong. A l’altre, el mestre Wang Wuji i l’apoteosi d’arts marcials i llegendes de la vella Xina de Drunken fist, historieta nascuda com a extensió d’El maestro borracho, superèxit local protagonitzat per Jackie Chan el 1978.
Els dos títols, que estan firmats pel hongkonguès Tony Wong Yuk Long i han sigut publicats a Espanya per Cómics Forum, amb prou feines van arribar a la dotzena de números, però van obrir una primera via de comunicació que, unes dècades després, quan l’hegemonia del manga sembla quedar fora de tota discussió, el Comic Barcelona apuntala i consolida.
Obrir el pla
La idea, explica el coordinador de les activitats culturals del festival, Oriol Estrada, és obrir pla per demostrar que no només d’historietes nipones viu el còmic oriental. Ni de bon tros. "Veiem que l’asiàtic, no només el manga, va cobrant cada vegada més força cultural i hem pensat que era el moment", defensa el comissari.
S’explica així que, en la seva 44a edició, Comic Barcelona estigui consagrat a la cultura asiàtica i, en especial, als còmics de Hong Kong i de Corea del Sud. "Hem tingut una visió una mica restringida del que és el còmic internacional. Ara es diu Comic Barcelona, però abans això era el Saló Internacional del Còmic, i bàsicament aquí venia gent d’Europa i els Estats Units. Poques vegades venia algú d’Àsia", assenyala Estrada.
Per corregir un dèficit semblant, res millor que una mica de pedagogia. "Des de la dècada de 1980 fins a la del 2000, els còmics de Hong Kong van estar dominats pels gèneres d’arts marcials i kungfu. El model de publicació s’assemblava al dels còmics nord-americans, amb números setmanals o quinzenals. Al voltant del 2010, amb l’expansió d’internet i la popularitat dels webcòmics, les vendes de còmics impresos van disminuir gradualment. No obstant, aquest canvi en els formats de publicació va donar lloc a una gamma més àmplia de temes i a obres de còmic més diverses", explica el hongkonguès Pen So, autor de See you in memories i un dels il·lustradors que formen part de la comitiva amb la qual la Hong Kong Comics & Animation Federation Federation ha desembarcat durant aquests dies a Barcelona.
"Des de les caricatures polítiques i la sàtira il·lustrada d’inicis del segle XX fins a l’auge de la narració serialitzada, el mitjà es va desenvolupar en paral·lel a les ràpides transformacions socials i culturals de la ciutat. En la postguerra, Hong Kong es va convertir en un important centre de narratives il·lustrades populars, amb gèneres que anaven d’epopeies d’arts marcials a drames urbans, caracteritzats per composicions dinàmiques, personatges expressius i un fort sentit del ritme influït pel cine", exposa la institució. Com a exemple, la Hong Kong Comics & Animation Federation exhibeix a Barcelona el treball de 25 historietistes i porta autors com Bonnie Pange (Mi singular amigo), Kwong Chi It (El arma letal del amor y la pasión), Linus Liu (Frankenstein) i Rex Koo (No hay nadie en la ciudad amurallada).
Estrada, màster en Estudis d’Àsia Oriental i especialista en manga i cultura popular japonesa, també aporta algunes claus sobre el manhua, nom que rep el còmic xinès i taiwanès. "És una indústria amb moltes influències del manga però que també té caràcter propi. Als anys 80 i 90 sí que era al màxim arts marcials, que és el que funcionava també al cine, però avui dia tens, per exemple, Pen So, que et fa una història costumista amb un punt fantàstic", explica. "En comparació amb el manga japonès o els còmics coreans, els còmics de Hong Kong no es limiten a un sol estil de publicació. Presenten molts estils i formats diferents, cosa que dona lloc a obres úniques i sorprenents", confirma Pen So.
Moment d’expansió
Tècnicament, la principal diferència amb el manga té a veure amb el consum: igual que els occidentals, els còmics xinesos també es llegeixen d’esquerra a dreta i de dalt a baix. "Però si te’n vas a Taiwan, que algun ens ha arribat, ja són de dreta a esquerra, com els japonesos", matisa Estrada, que avança que, pel que fa a historietes, el gegant asiàtic no ha fet més que començar a despertar. "Ara van arribant coses a poc a poc, però la Xina està en un moment de gran expansió. Tampoc és que els faci falta, amb un mercat de mil milions de persones, però sí que comencen a veure la utilitat d’aquest soft power que el Japó ja va exercir molt bé en el seu moment a través dels productes culturals", diagnostica.
També Corea del Sud ha utilitzat amb puny de ferro i guant de seda el poder tou a l’hora d’expandir la seva cultura pel món i exportar fenòmens com Hierba, de Keum Suk Gendry-Kim; Solo leveling, de Chu-Gong; ¿Qué le pasa a la secretaria Kim?, de Gyeong Yun Jeong i Kim Myeongmi; i Tower of god, de Siu. És l’encant del manhwa , còmic coreà que va créixer fortament marcat pel manga durant l’ocupació japonesa, va ser emprat com a propaganda de guerra a mitjans del segle passat i ha generat un nou ecosistema creatiu gràcies a l’impacte dels webtoons, còmics digitals creats per llegir al mòbil. "És un fenomen que s’està expandint molt i està creixent de forma molt acusada", diu Estrada del gran fil conductor de la presència de Corea a Comic Barcelona a través de la Korea Creative Content Agency (Kocca).
Els webtoons, nascuts a finals dels 90, són resultat d’una feliç suma d’infortunis: la salvatge crisi econòmica de 1997 i el final de la censura als mitjans japonesos el 1998 van delmar les xifres de còmics publicats i venuts a Corea, mentre que la introducció d’internet d’alta velocitat va encoratjar l’escaneig i la pirateria.
Tocada i enfonsada, la indústria va trobar la seva arma secreta en un nou tipus d’historieta digital que es presentava en format vertical i es llegia online en plataformes especialitzades. El pelotazo va ser tal que, després d’haver encadenat uns números de rècord, inspirar lucratives adaptacions cinematogràfiques i propiciar l’aparició de plataformes de pagament per lectura, el webtoon Solo leveling, addictiva història d’un caçador de monstres, va sumar el 2018 més de 14.000 milions de lectures i va generar ingressos superiors als 25 milions de lliures.
"En els seus títols més populars, el webtoon és molt manga, molt anime fins i tot per la paleta de colors que utilitzen, i està atraient una part de públic nou cap al còmic", celebra Estrada. La pregunta del milió, és clar, és si alhora l’hi estan robant al manga. "També hi ha autors japonesos que han començat a publicar en plataformes coreanes, així que potser el futur sigui una espècie de globalització panasiàtica del còmic en què no acabem distingint d’on venen les coses", relativitza..
